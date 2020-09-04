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Выращивание тюльпанов: несколько полезных советов

13:00
Выращивание тюльпанов: несколько полезных советов - фото 1

Тюльпаны – красивые цветы семейства лилейных. Они могут быть разными по форме, строению, высоте. Тюльпан бывает махровым и простым, лилиеподобным и бокаловидным, разноцветным и однотонным.

Луковицы тюльпанов, купить которые можно в магазине семян «Дом и сад», дают хорошую всхожесть. В длину цветок вырастает до 13-15 см. Цветение начинается в мае либо июне.

Тонкости выращивания

Тюльпан – не капризный цветок, однако он требует особого ухода, как все луковичные растения. Опытные садоводы советуют соблюдать некоторые рекомендации по выращиванию:

  • площадка для луковичных цветов должна быть ровной (допускается небольшой угол наклона);
  • для красивого цвета и крупных бутонов тюльпаны необходимо подкармливать жидкими удобрениями;
  • тюльпанам подходит только садовый глубоко проработанный грунт;
  • поливать цветы надо отстоянной теплой водой;
  • высаживать луковицы под палящим солнцем не рекомендуется. В этом случае листья будут желтеть. Сажать тюльпаны нужно на участке с переменным солнечным освещением;
  • выращивая цветок в горшках дома, необходимо его держать подальше от приборов отопления;
  • тюльпаны не терпят сквозняков и скачков температур. Место для посадки должно быть защищено от ветра (лучше живой изгородью);
  • по окончании цветения и опадания листвы тюльпаны поливают еще 2 недели. Полив прекращают постепенно. Затем удаляют цветоносы;
  • когда листья сохнут и желтеют, луковицы можно выкопать и просушить.

Собранные луковички сортируют и сохраняют до следующей посадки.

Декорирование сада тюльпанами

В декорировании садового участка тюльпаны высаживают островками, группами геометрической формы. Сложные композиции и цветники создаются из луковиц, высаженных строгими линиями либо оригинальными островками. Оригинально смотрятся "пятна" тюльпанов по 5-7 цветков. В саду тюльпаны используют в:

  • рокариях и рабатках;
  • альпинариях;
  • парадных клумбах и цветниках;
  • ленточных цветниках и бордюрах;
  • островках на газонах;
  • цветочниках и горшках.

Из тюльпанов получаются шикарные букеты, поэтому их выгонку делают перед весенними праздниками. Цветки подходят для простых букетов и аранжировки сложных композиций.

В компании "Дом и сад" можно выбрать абсолютно любые луковицы тюльпанов, которые практически всегда есть в наличии. Заказать их - проще простого. И пусть ваша садовая композиция получится яркой, пестрой и веселой.

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