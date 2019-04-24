Выдача паспортов РФ в "ДНР": реакция Украины - ФОТО

19:30 24 апреля,

Выдача паспортов РФ в «ДНР»: реакция Украины - ФОТО

В среду, 24 апреля, Владимир Путин упростил получение гражданства РФ для жителей оккупированного Донбасса. Украина не замедлила с ответом.

"По поручению Порошенко уже обратились в Совет безопасности ООН. Этот дерзкий шаг противоречит одобренным Советом безопасности Минским договоренностям!" – написал в Twitter постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

Свое слово сказал и шеф украинского МИД Павел Климкин.

"Решение РФ о выдаче паспортов на оккупированных украинских территориях - это продолжение агрессии и вмешательства в наши внутренние дела. Это новый "паспортный" этап оккупации Донбасса" – заявил главдипломат.

И тут же добавил.

"Призываю украинских граждан на оккупированных Россией территориях не принимать российские паспорта. Россия лишила вас настоящего, а теперь посягает на ваше будущее".

Схожую позицию выразила и вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

"Решение Путина о выдаче российских паспортов гражданам, проживающим на оккупированных территориях, - это грубое нарушение Минских соглашений, согласно которым ОРДЛО - это Украина. Это попытка ползучей легитимизации псевдореспублик со стороны Кремля, продолжение российского сценария создания замороженного конфликта на Донбассе. По украинскому закону двойное гражданство запрещено, и своим нарочитым, грубым решением Путин демонстрирует, что он не считает оккупированные территории частью суверенной Украины", - написала политик.

Напомним, Путин подписал указ об облегчении процедуры получения гражданства для жителей "ДНР".