Владимир Зеленский Святослав Вакарчук Игра Престолов Евровидение-2019 война на Донбассе

Выдача паспортов РФ в "ДНР": реакция Украины - ФОТО

24 апреля, 19:30
Выдача паспортов РФ в «ДНР»: реакция Украины - ФОТО - фото 1
Выдача паспортов РФ в «ДНР»: реакция Украины - ФОТО

В среду, 24 апреля, Владимир Путин упростил получение гражданства РФ для жителей оккупированного Донбасса. Украина не замедлила с ответом.

Гражданство для "ДНР": Путин подписал указ

"По поручению Порошенко уже обратились в Совет безопасности ООН. Этот дерзкий шаг противоречит одобренным Советом безопасности Минским договоренностям!" – написал в Twitter постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

Выдача паспортов РФ в 'ДНР': реакция Украины - ФОТО - фото 180130

Свое слово сказал и шеф украинского МИД Павел Климкин.

"Решение РФ о выдаче паспортов на оккупированных украинских территориях - это продолжение агрессии и вмешательства в наши внутренние дела. Это новый "паспортный" этап оккупации Донбасса" – заявил главдипломат.

Выдача паспортов РФ в 'ДНР': реакция Украины - ФОТО - фото 180131

И тут же добавил.

"Призываю украинских граждан на оккупированных Россией территориях не принимать российские паспорта. Россия лишила вас настоящего, а теперь посягает на ваше будущее".

Схожую позицию выразила и вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

Выдача паспортов РФ в 'ДНР': реакция Украины - ФОТО - фото 180132

"Решение Путина о выдаче российских паспортов гражданам, проживающим на оккупированных территориях, - это грубое нарушение Минских соглашений, согласно которым ОРДЛО - это Украина. Это попытка ползучей легитимизации псевдореспублик со стороны Кремля, продолжение российского сценария создания замороженного конфликта на Донбассе. По украинскому закону двойное гражданство запрещено, и своим нарочитым, грубым решением Путин демонстрирует, что он не считает оккупированные территории частью суверенной Украины", - написала политик.

Напомним, Путин подписал указ об облегчении процедуры получения гражданства для жителей "ДНР".

 

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
ДНР Владимир Путин Ирина Геращенко Павел Климкин Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Таки добрался: Коломойский уже в Киеве - фото 1
Таки добрался: Коломойский уже в Киеве
Вчера, 22:46
Монополии быть: Ахметов купил еще два облэнерго - фото 1
Монополии быть: Ахметов купил еще два облэнерго
Вчера, 21:30
Союз Зеленский-Вакарчук возможен. Но есть одно "но" - фото 1
Союз Зеленский-Вакарчук возможен. Но есть одно "но"
Вчера, 20:25
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Трагічні сторінки - фото 1
Операція «Вісла» як болюча віха стосунків України та Польщі
28 апреля, 14:15
Список самых крутых сериалов апреля 2019 - фото 1
Что смотреть дома: лучшие сериалы апреля 2019
28 апреля, 13:00
Новый конфайнмент - шанс на спасение человечества от радиации - фото 1
Зона отчуждения - куда не попадают сталкеры: Фоторепортаж из Чернобыля
26 апреля, 16:00
Загрузка...