Выбросьте это немедленно: что в косметичке уже устарело

Множество женщин имеет огромный арсенал всевозможной продукции для красоты, и декоративная косметика в нем на первом месте.

Но далеко не все представительницы прекрасного пола успевают за модными тенденциями в мире бьюти. Наверняка и у вас в косметичке есть как бестселлеры, всегда пользующиеся спросом, так и продукты, которые давно пора утилизировать. Расскажем, почему стоит провести ревизию и от чего нужно избавиться в 2020 году.

Палетки для контуринга

Вы, вероятно, и сами замечали, что из целого набора часто оказываются полезными всего 2, максимум 3 оттенка. Так зачем платить за полную палитру? Тем более сегодня в моде натуральность, а для создания естественного образа не требуется много мейкапа. Чтобы выделить или затемнить определенные зоны, хватит одного хайлайтера и румян или бронзера.

Стразики

Как давно вы встречали девушек на улице с таким украшением на лице? Году в 2010? Так что если у вас еще остались наборы для фейс-арта, подарите их младшей сестре или племяннице – вам они уже явно не пригодятся. Сейчас даже вечерний макияж обходится без подобных аксессуаров. А когда захочется добавить в образ больше сияния, вместо безвкусных стразов воспользуйтесь глиттерными тенями или декоративной косметикой с шиммером.

А когда захочется добавить в образ больше сияния, вместо безвкусных стразов воспользуйтесь глиттерными тенями или косметикой с шиммером.

Накладные ресницы

Чаще всего их присутствие на глазах очень заметно, а нечетко проклеенные пучки способны испортить любой образ. Сэкономьте время и нервы – используйте тушь для веерного объема или воспользуйтесь услугой наращивания в проверенном салоне (только не перестарайтесь с интенсивностью, остановитесь на классике).

Автозагары

Если вы не обладательница красивого бронзового оттенка кожи, то лучше не имитировать загар с помощью всевозможных оттеночных кремов и спреев – как правило, это выглядит неэстетично и вульгарно. Да и любителям таких средств не единожды приходилось прощаться с любимой одеждой, пострадавшей от случайных рыжих пятен.

Лаки для волос сильной фиксации

Стоит забыть о таких спреях, ведь они превращают прядки в твердые, искусственно блестящие "соломки". Отдавайте предпочтение мягким стайлинговым продуктам – пастам, пудрам и бустерам.

Также избавьтесь от средств, которые вам не подошли, ведь они только занимают место на полочке – лучше поменяйтесь с подругой, отдайте маме или тете. Не храните помады, тени и лаки для ногтей неподходящих для вас цветов или текстур, вряд ли вы еще когда-то захотите ими воспользоваться (даже в самый черный день).

Советуем проводить ревизию косметички регулярно не просто для отсеивания непопулярных продуктов, но и для нейтрализации просрочки. Проверьте срок годности каждого тюбика, а если информация стерлась, обратите внимание на изменение запаха, цвета и текстуры – это первые признаки того, что средство испорчено. То же касается и парфюмерии, возраст которой уже более 5 лет. Если духи в хорошем состоянии, то вполне можно пользоваться ими и после рекомендуемого срока от производителя. Но при появлении осадка или запаха прогорклого масла смело прощайтесь с флакончиком.