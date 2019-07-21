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Выборы, выборы: украинцы предпочли не приходить на участки (ФОТО)

14:00
Активно голосуют на тех участках, куда привозят продающих голоса - фото 1
Активно голосуют на тех участках, куда привозят продающих голоса

По состоянию на полдень воскресенья, 21 июля, явка избирателей на участки составила всего лишь 15%. Стоит отметить, что на выборах президента аналогичный показатель к 12:00 составлял уже почти 30%. В общем, украинцы эти выборы решили в большинстве своем игнорировать.

По официальным данным, наиболее активно проявляют себя жители некоторых участков Луганской области.

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В частности, на 107 округе, где рвется к власти нардеп-"радикал" Сергей Рыбалка. Именно этого политика в регионе называют одним из самых наглых, который не считает деньги и часто кидал нанятый агитировать за него персонал.

Выборы, выборы: украинцы предпочли не приходить на участки (ФОТО) - фото 184609

Сегодня же к офису депутата в Лисичанске уже в шесть утра массово свозили людей.

Выборы, выборы: украинцы предпочли не приходить на участки (ФОТО) - фото 184610

Скорее всего, речь идет о централизованной доставке местных жителей, которые за определенную плату будут готовы поставить галочку на нужном месте и обеспечить Рыбалке место в Раде.

"Мутят" депутаты и их представители себе лишние голоса и на других участках. В частности, в Днепропетровской области на участке №120852 уже в 9:50 умудрились проголосовать все зарегистрированные без исключения.

В целом же, если во время президентских выборов Зеленскому и его команде удалось мобилизовать в том числе и никогда не интересовавшихся и не голосовавших инстаграмщиков, то сейчас огромная явка для победы "Слуги народа", "Оппоблока" и прочих рыгов совсем не обязательна. А поскольку практически к каждой партии или каждому мажоритарщику у людей есть множество вопросов, украинцы, судя по всему, на выборы подзабили.

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