Выборы, выборы: украинцы предпочли не приходить на участки (ФОТО)
По состоянию на полдень воскресенья, 21 июля, явка избирателей на участки составила всего лишь 15%. Стоит отметить, что на выборах президента аналогичный показатель к 12:00 составлял уже почти 30%. В общем, украинцы эти выборы решили в большинстве своем игнорировать.
По официальным данным, наиболее активно проявляют себя жители некоторых участков Луганской области.
В частности, на 107 округе, где рвется к власти нардеп-"радикал" Сергей Рыбалка. Именно этого политика в регионе называют одним из самых наглых, который не считает деньги и часто кидал нанятый агитировать за него персонал.
Сегодня же к офису депутата в Лисичанске уже в шесть утра массово свозили людей.
Скорее всего, речь идет о централизованной доставке местных жителей, которые за определенную плату будут готовы поставить галочку на нужном месте и обеспечить Рыбалке место в Раде.
"Мутят" депутаты и их представители себе лишние голоса и на других участках. В частности, в Днепропетровской области на участке №120852 уже в 9:50 умудрились проголосовать все зарегистрированные без исключения.
В целом же, если во время президентских выборов Зеленскому и его команде удалось мобилизовать в том числе и никогда не интересовавшихся и не голосовавших инстаграмщиков, то сейчас огромная явка для победы "Слуги народа", "Оппоблока" и прочих рыгов совсем не обязательна. А поскольку практически к каждой партии или каждому мажоритарщику у людей есть множество вопросов, украинцы, судя по всему, на выборы подзабили.