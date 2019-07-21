Выборы, выборы: украинцы предпочли не приходить на участки (ФОТО)

Активно голосуют на тех участках, куда привозят продающих голоса

По состоянию на полдень воскресенья, 21 июля, явка избирателей на участки составила всего лишь 15%. Стоит отметить, что на выборах президента аналогичный показатель к 12:00 составлял уже почти 30%. В общем, украинцы эти выборы решили в большинстве своем игнорировать.

По официальным данным, наиболее активно проявляют себя жители некоторых участков Луганской области.

В частности, на 107 округе, где рвется к власти нардеп-"радикал" Сергей Рыбалка. Именно этого политика в регионе называют одним из самых наглых, который не считает деньги и часто кидал нанятый агитировать за него персонал.

Сегодня же к офису депутата в Лисичанске уже в шесть утра массово свозили людей.

Скорее всего, речь идет о централизованной доставке местных жителей, которые за определенную плату будут готовы поставить галочку на нужном месте и обеспечить Рыбалке место в Раде.

"Мутят" депутаты и их представители себе лишние голоса и на других участках. В частности, в Днепропетровской области на участке №120852 уже в 9:50 умудрились проголосовать все зарегистрированные без исключения.

В целом же, если во время президентских выборов Зеленскому и его команде удалось мобилизовать в том числе и никогда не интересовавшихся и не голосовавших инстаграмщиков, то сейчас огромная явка для победы "Слуги народа", "Оппоблока" и прочих рыгов совсем не обязательна. А поскольку практически к каждой партии или каждому мажоритарщику у людей есть множество вопросов, украинцы, судя по всему, на выборы подзабили.