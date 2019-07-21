"Вы - пророссийский", - бойкая пенсионерка подпортила триумф Разумкову (ВИДЕО)

Разумкову наломали весь кайф

В воскресенье, 21 июля, как и в любой другой день выборов, на участках, где должны голосовать лидеры партий, собралось множество журналистов. В момент броска бюллетеня в урну под щелчки фотоаппаратов весьма неприятная история приключилась с главой "Слуги народа" Дмитрием Разумковым.

Голосовать на выборах Разумков приехал по месту прописки, и, судя по всему, уже чувствовал себя триумфатором, но красивую картинку подпортила не сумевшая промолчать пенсионерка.

В момент, когда глава партии Зе бросал бюллетень женщина его задетектила, а затем - не смогла промолчать и не заявить Разумкову в лицо, что он является пророссийским деятелем.

В ответ политтехнолог попытался отшутиться, мол, пожилой человек не понимает позицию его партии, но был низложен.

После короткой перепалки с аргументами о том, что "Слуги народа" подыгрывают России, пенсионерка поймала политика на его же словах. Когда Разумков заявил, что его политсила "сыграет и на этих выборах", его оппонент добила фразой о том, что "политика - не игра".

- Вы подыгрываете Путину! Особенно - Вы! Вы на тех выборах сыграли очень важную роль! Политика - это не игра! А вы играете, - заявила на камеры пенсионерка, после чего оставила весьма растерянного Разумкова перед телекамерами.

Смотрите видео перепалки Дмитрия Разумкова с пенсионеркой онлайн: