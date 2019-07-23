Выборы в Раду: партию Порошенко сдвинули на четвёртое место
Члены избирательных комиссий и ЦИК почти закончили подсчёт бюллетеней, а обновлённые ими данные свидетельствуют о том, что Юлия Тимошенко со своей партией практически сенсационно обошла переименованную БПП.
Так, по результатам обработки 92,43% протоколов на 6:15 вторника, 23 июля, лидирует на внеочередных выборах партия Зеленского "Слуга народа".
Ещё месяц назад не существовавшая политсила забирает 43,11% мест в Раде девятого созыва.
На втором месте находятся открытые сепары из "Оппозиционной платформы - "За жизнь", за которых проголосовали 12,95% ватников с пока ещё украинским гражданством.
"Европейская солидарность" сместилась на четвёртое место, а пока ещё обходит ее "Батькивщина". Правда, разрыв между политсилами составляет всего 0,03% - 8,18 против 8,15.
Последней же в Раду попадает "Голос" Святослава Вакарчука- 5,87%.
Другие партии преодолеть проходной барьер никаких шансов не имеют. Даже Гриценко с его "Гражданской позицией".
Что же касается мажоритарки, то здесь ситуация не поменялась - большинство мест в парламенте забрали представители "Слуги народа". Больше всего мест выдвиженцы президентской партии получили в Днепропетровской области.
Не повелись на рассказы о "сделаем их еще раз" жители Донецкой. Правда, в качестве альтернативы Зеленскому там выбрали сепаров и регионалов.
В Киеве же "Слуги народа" прибрали к рукам все одномандатные округи без исключения.
Явка избирателей, по данным ЦИК, составила всего 48,84% жителей страны. Такой низкой посещаемости участков не было за всю историю парламентских выборов в Украине.