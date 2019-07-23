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Выборы в Раду: партию Порошенко сдвинули на четвёртое место

08:40
"Слуги народа" получили рекордное количество мандатов - фото 1
"Слуги народа" получили рекордное количество мандатов

Члены избирательных комиссий и ЦИК почти закончили подсчёт бюллетеней, а обновлённые ими данные свидетельствуют о том, что Юлия Тимошенко со своей партией практически сенсационно обошла переименованную БПП.

Так, по результатам обработки 92,43% протоколов на 6:15 вторника, 23 июля, лидирует на внеочередных выборах партия Зеленского "Слуга народа".

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Ещё месяц назад не существовавшая политсила забирает 43,11% мест в Раде девятого созыва.

На втором месте находятся открытые сепары из "Оппозиционной платформы - "За жизнь", за которых проголосовали 12,95% ватников с пока ещё украинским гражданством.

"Европейская солидарность" сместилась на четвёртое место, а пока ещё обходит ее "Батькивщина". Правда, разрыв между политсилами составляет всего 0,03% - 8,18 против 8,15.

Последней же в Раду попадает "Голос" Святослава Вакарчука- 5,87%.

Другие партии преодолеть проходной барьер никаких шансов не имеют. Даже Гриценко с его "Гражданской позицией".

Что же касается мажоритарки, то здесь ситуация не поменялась - большинство мест в парламенте забрали представители "Слуги народа". Больше всего мест выдвиженцы президентской партии получили в Днепропетровской области.

Не повелись на рассказы о "сделаем их еще раз" жители Донецкой. Правда, в качестве альтернативы Зеленскому там выбрали сепаров и регионалов.

В Киеве же "Слуги народа" прибрали к рукам все одномандатные округи без исключения.

Явка избирателей, по данным ЦИК, составила всего 48,84% жителей страны. Такой низкой посещаемости участков не было за всю историю парламентских выборов в Украине.

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Выборы в Раду 2019 ЦИК выборы Партия Слуга народа Новости
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