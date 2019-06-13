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Выборы в Раду: ЦИК зарегистрировала наблюдателей ОБСЕ

20:30
Выборы в Раду: ЦИК зарегистрировала наблюдателей ОБСЕ - фото 1
Выборы в Раду: ЦИК зарегистрировала наблюдателей ОБСЕ

ЦИК зарегистрировала 19 наблюдателей ОБСЕ для довыборов в Раду.

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Об этом комиссия сообщила в Facebook.

"Во время сегодняшнего заседания, рассмотрев соответствующее обращение, Комиссия зарегистрировала 19 официальных наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года", - заявила ЦИК.

Выборы в Раду: ЦИК зарегистрировала наблюдателей ОБСЕ - фото 182688

И добавила, что по состоянию на 13 июня, зарегистрированы 43 иностранных наблюдателя.

Напомним, глава ЦИК Татьяна Слипачук заявила, что члены комиссии не успеют подготовить бюллетени к досрочным выборам парламента.

Причина проста и прозаична: проблемы с законом о госзакупках. По словам чиновницы, очень сложно провести все тендерные процедуры за 58 дней до выборов.

Слипачук уже обратилась к ВРУ, Кабмину и Зеленскому принять все необходимые решения для подготовки избирательного процесса. Иначе бюллетени просто не распечатают.

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ЦИК довыборы в Раду ОБСЕ Новости Украина
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