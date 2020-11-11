Выбор стеллажа для бытового хранения дома, на даче или на балконе

Стеллаж - это отличный выбор для тех, кто хочет сэкономить пространство у себя на даче или в гараже. На полках удобно хранить большое количество вещей.

Полочные системы хранения помогают рационально использовать квадратные метры и стильно выглядят. Для бытового хранения дома, на даче или на балконе подойдет универсальная модель с металлическими полками. Удобная конструкция позволяет регулировать высоту полок с шагом 100 мм. Такое решение — стильный и практичный выбор для любого дома и мастерской.

Что можно хранить?

На полках можно расположить множество полезных в быту вещей, начиная от автомобильных шин и заканчивая офисной документацией. Вот лишь несколько примеров:

консервация

документы

инструменты

бытовая химия

книги

стройматериалы

Применение стеллажам найдется везде, главное определиться с местом расположения и нагрузкой на конструкцию. Купить их можно в нашем магазине: https://forstor.com/products/stellazhi.

Простота и удобство

Модели Start и Master одинаково легко собираются вручную за несколько минут. Чтобы собрать стеллаж не нужно обладать специальными навыками. На нашем сайте есть короткая видеоинструкция по сборке. Удобные крепления и приставные секции дадут возможность настроить систему хранения под конкретные задачи. Цвет и количество полок меняется по желанию заказчика.

Особенности конструкции

Модель Start с металлическими полками может выдержать нагрузку до 800 кг. Конструкция на зацепах легко собирается и разбирается и позволяет регулировать высоту полок по вашему усмотрению.Благодаря оцинковке металл не боится коррозии.

Модель Master выдерживает до 2500 кг нагрузки на секцию. Стойки соединяются с траверсами при помощи зацепов и усилены диагональными раскосами. Есть возможность установить дополнительную приставную секцию, чтобы адаптировать конструкцию под ваши потребности.

Какой стеллаж выбрать

В интернет-магазине скадского оборудования представлены две основные разновидности модели, которые различаются своей грузоподъемностью. Для хранения архива, документов, консервации или инструментов, хватит и модели Start. Чтобы выдержать мешки с песком, большое количество стройматериалов или автомобильные шины, подойдет тип Master. Для хранения шин доступна специальная модель.

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