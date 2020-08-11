Выбор ОСАГО. На что обратить внимание при оформлении

Выбор полиса ОСАГО это действительно важный момент в жизни водителя и к нему нужно подходить ответственно. Лучше один раз полностью изучить вопрос и защитить себя от лишних проблем и переживаний. Поэтому давайте рассмотрим все важные факторы, которые помогут вам сделать правильный выбор.

Напомним, что ОСАГО помогает защитить вас от выплаты больших денежных компенсаций в случае ДТП. Оформление автогражданки дает вам возможность сэкономить до 300 тыс. гривен! Тем более в современное время можно оформить ОСАГО онлайн с помощью сервисов, например, используя https://autobooking.com/ru-ua/insurances/osago . Вы сэкономите время и даже деньги, так как страховая компания не будет тратить средства на аренду офиса и зарплату дополнительным сотрудникам.

Страховая компания должна быть надежной

Вы должны полностью полагаться на выбранную компанию в случае наступления ДТП. Стоит убедиться, что их сотрудники быстро отвечают на звонки и оперативно работают. Также страховая компания должна осуществлять деятельность, четко следуя закону и компенсировать ущерб вовремя.

Очевидно, что изучение каждой страховой компании займет много времени, чуть ли не столько же, сколько вы бы потратили объезжая каждую страховую фирму. Поэтому можно воспользоваться специальными сайтами с рейтингами, прочитать отзывы реальных людей.

Одним из важнейших источников правдивой информации является сайт МТСБУ. Вы сможете изучить все показатели деятельности страховых компаний:

Доверяют ли люди этой компании (количество заключенных договоров). Например, по этому показателю в первом квартале 2020 года лидерами являются «ОРАНТА» и «ТАС»;

Суммы начисленных страховых премий;

Суммы уплаченных страховых возмещений;

Процент выплат, которые осуществляют страховые компании в разные сроки: до 60, 90, 120 дней и до одного года;

Количество жалоб от пострадавших и соотношение с количеством выплат.

Можно самостоятельно проследить динамику развития интересующей страховой компании за разные промежутки времени. Хорошим вариантом будет оценить сайт выбранной фирмы: чем больше информации предоставлено – тем лучше. Можно изучить есть ли данные об основателях, необходимые лицензии и другие документы, подтверждающие законную деятельность, количество программ и услуг.

Оформление полиса ОСАГО

Конкуренция страховых компаний на рынке велика (их 48) и каждая предоставляет выгодные предложения. Чтобы не попасться на «маркетинговую уловку» стоит внимательно изучать даже мелкие детали.

Обратите внимание на величину франшизы – это часть суммы, которую вы будете выплачивать из своего кармана. Например, вы купили автогражданку с франшизой 2600 грн., а урона нанесли на 30000 грн. Страховая фирма выплатит 27400 грн., а оставшеюся сумму вы добавляете самостоятельно.

Также стоит проверить:

Можно ли связаться со страховой компанией круглосуточно;

Обеспечение прямого урегулирования убытков. Далеко не все компании предоставляют такую услугу. Со списком подходящих страховых фирм можно ознакомиться на сайте МТСБУ (на данный момент их всего 15);

Техническую поддержку.

Вы можете задать все вопросы, позвонив на горячую линию, связавшись с консультантом. Это еще один метод «проверки на вшивость». Если сотрудник СК будет «увиливать» от ответа, значит лучше поискать другой вариант. К сожалению, мошенников сейчас много и старайтесь максимально выяснить всю информацию.

Стоимость ОСАГО

Цена часто показывает качество услуг страховой компании. Наш совет – не пытайтесь сэкономить, потому что в будущем можете «влететь» на крупную сумму.

На цену также влияет множество факторов: