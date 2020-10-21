Выбор оригинальных искусственных елей: о чем важно помнить
Новогодние праздники постепенно приближаются, поэтому люди активнее ищут всю необходимую атрибутику. Одна из главных участниц праздничных мероприятий – это новогодняя ель.
Если раньше люди покупали натуральное дерево, которое быстро осыпалось, то сегодня выбор делают в пользу искусственных новогодних красавиц. Причин для этого множество. Во-первых, современные модели не отличить от оригинального дерева. Во-вторых, искусственная ель простоит намного дольше своего лесного собрата. Оценить все многообразие можно в каталоге авторизованного поставщика.
Качественный продукт по разумной цене
Погрузиться в атмосферу праздника помогут оригинальные искусственные новогодние елки, которые представлены в регулярно обновляемом каталоге zelena.ua. Авторизованный поставщик предлагает экологически безопасный товар, который снабжен сопроводительными документами. Повышенный спрос на него обусловлен множеством очевидных преимуществ:
- визуальная схожесть с настоящим деревом;
- текстура и цвет иголок идентична натуральным ;
- идеально подобранная густота иголок повторяет натуральную ель;
- не провоцирует аллергию;
- не источает неприятные запахи;
- искусственная елка долго не осыпается;
- ветви не путаются и быстро расправляются;
- быстрая сборка и разборка;
- занимает мало места в разобранном виде.
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На какие детали обращают внимание
Универсальных решений не бывает, поэтому на этапе выбора искусственной елки формируют условный план. В нем учитывают финансовый, функциональный и эстетический фактор. Повышенное внимание уделяют сопроводительным документам, в которых указаны ключевые параметры:
- перечень использованных материалов;
- размер;
- дизайн;
- соотношение высоты и ширины;
- устойчивость основания и так далее.
Один из главных параметров – это габариты. Елка не должна "съедать" большую часть свободного пространства в помещении. Это не только усложнит передвижение гостей и домочадцев, но и приведет к частым падениям новогодней красавицы. Не стоит оставлять без внимания сложность сборки. Если в инструкции не представлен пошаговый план действий, то это повод выбрать другую модель. Последний нюанс – это стилистика дерева. Оно должно вписаться в интерьер помещения. Потратив немного времени на детальный анализ, человек получает отличный новогодний символ.