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Выбор оригинальных искусственных елей: о чем важно помнить

14:56
Выбор оригинальных искусственных елей: о чем важно помнить - фото 1

Новогодние праздники постепенно приближаются, поэтому люди активнее ищут всю необходимую атрибутику. Одна из главных участниц праздничных мероприятий – это новогодняя ель.

Если раньше люди покупали натуральное дерево, которое быстро осыпалось, то сегодня выбор делают в пользу искусственных новогодних красавиц. Причин для этого множество. Во-первых, современные модели не отличить от оригинального дерева. Во-вторых, искусственная ель простоит намного дольше своего лесного собрата. Оценить все многообразие можно в каталоге авторизованного поставщика.

Качественный продукт по разумной цене

Выбор оригинальных искусственных елей: о чем важно помнить - фото 206209

Погрузиться в атмосферу праздника помогут оригинальные искусственные новогодние елки, которые представлены в регулярно обновляемом каталоге zelena.ua. Авторизованный поставщик предлагает экологически безопасный товар, который снабжен сопроводительными документами. Повышенный спрос на него обусловлен множеством очевидных преимуществ:

  • визуальная схожесть с настоящим деревом;
  • текстура и цвет иголок идентична натуральным ;
  • идеально подобранная густота иголок повторяет натуральную ель;
  • не провоцирует аллергию;
  • не источает неприятные запахи;
  • искусственная елка долго не осыпается;
  • ветви не путаются и быстро расправляются;
  • быстрая сборка и разборка;
  • занимает мало места в разобранном виде.

Консультант фирменного магазина https://zelena.ua/prazdnichnyj-dekor/novogodnij-dekor/iskusvennye-elki.html поможет быстро выбрать ель, учитывая пожелания клиента и его финансовые возможности.

На какие детали обращают внимание

Универсальных решений не бывает, поэтому на этапе выбора искусственной елки формируют условный план. В нем учитывают финансовый, функциональный и эстетический фактор. Повышенное внимание уделяют сопроводительным документам, в которых указаны ключевые параметры:

  • перечень использованных материалов;
  • размер;
  • дизайн;
  • соотношение высоты и ширины;
  • устойчивость основания и так далее.

Один из главных параметров – это габариты. Елка не должна "съедать" большую часть свободного пространства в помещении. Это не только усложнит передвижение гостей и домочадцев, но и приведет к частым падениям новогодней красавицы. Не стоит оставлять без внимания сложность сборки. Если в инструкции не представлен пошаговый план действий, то это повод выбрать другую модель. Последний нюанс – это стилистика дерева. Оно должно вписаться в интерьер помещения. Потратив немного времени на детальный анализ, человек получает отличный новогодний символ.

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