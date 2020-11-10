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Выбор качественного корма для котов

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Выбор качественного корма для котов - фото 1

Производители кормов для котов и кошек совершенствуют свои продукты. Сухие и влажные виды содержат правильное количество микроэлементов, витаминов и питательных веществ, позволяют укрепить здоровье домашних питомцев.

Отличаются они ценой, объемом упаковки и составом. Познакомьтесь с популярными и полезными вариантами от известных производителей тут, в интернет-магазине представлен корм для котят, взрослых котов и для пожилых животных.

Виды кормов для кошек

Все магазинные корма разделяются на несколько классов:

  • Эконом. Недорогие виды, в которых практически не содержится мяса. Часто дополнительно коту нужно давать витамины.
  • Премиум. В составе есть натуральное мясо, но при анализе обнаруживаются искусственные добавки и красители.
  • Суперпремиум. Полезные, почти не содержат красителей, мяса в них больше, чем в предыдущих вариантах.
  • Холистик. Дорогие корма, объем мяса доходит до 90%, не содержат красителей и консервантов.

В интернет-магазине masterzoo.ua представлены сухие, влажные корма и заменители молока. Первый тип относится к самому распространенному. Сухие корма легко использовать, с их помощью очищаются зубы питомца от камня и налета. Удобны они и в хранении. Влажные виды представлены консервами. Подходят для котов, не пьющих достаточного количества жидкости. Содержат настоящие кусочки рыбы или мяса. Заменитель молока нужен котятам. Дополняет или заменяет материнское молоко. Часто дается беременным и ослабленным животным.

Выбор корма

При выборе изучите состав. Компоненты корма прописываются по мере убывания, важны первые пять позиций. Оптимальный вариант, когда в начале списка стоит мясо одного или нескольких видов. Если в самом начале стоит кукуруза, пшеница, откажитесь от такой покупки. Помните: в составе некоторых видов есть растительные масла. Они плохо усваиваются котами.

Изучите на упаковке информацию:

  • о белке (от 28 до 35%);
  • жирах (от 11 до 20%);
  • клетчатке (от 2,5 до 4%);
  • золе (6-7%).

В корме для котов часто есть кальций, фосфор и магний. Оптимально соотношение между первыми двумя 1,5:1. Проследите, чтобы количество магния не превышало 0,1%. В обратном случае есть риск развития мочекаменной болезни.

Ветеринары не рекомендуют смешивать разные марки корма, но можно сочетать влажные и сухие виды, выпущенные под одним брендом. Большое количество искусственных ароматизаторов и красителей приводит к аллергии и разным болезням. Доверие у профессионалов вызывают только качественные корма, но они не относятся к дешевым видам.

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