Выбираем диаметр плойки
Приборы для укладки волос — крайне необходимый инструмент для каждой женщины. Они позволяют создавать прически в домашних условиях.
Один из ключевых параметров, который важен, когда нужна плойка для волос, — диаметр щипцов.
Какой выбрать диаметр?
Для начала следует ознакомиться, какие вообще диаметры существуют:
- 10-20 мм — естественные кудряшки;
- 22-30 мм — самые ходовые модели для дома;
- 30-38 мм — для крупных локонов.
Существуют и более крупные модели, но они не так популярны, ведь служат для создания волнистого эффекта.
Первый тип позволяет накрутить кудряшки, как у ребенка. Такой вариант подходит для коротких и длинных волос.
Диаметр 22-30 мм самый популярный не только у любительниц самостоятельно делать прическу. Его с удовольствием используют и в салонах красоты. Даже стилисты голливудских звезд утверждают, что это лучший вариант.
30-38 мм подходят для средних по длине волос и используются для формирования объемных причесок.
Выбор в зависимости от стиля
Также следует выбирать плойку в зависимости от пожеланий по поводу будущей прически. Например, африканские или бразильские кудри невозможно сделать инструментом среднего или большого диаметра. То есть для такого варианта нужны мелкие локоны и соответствующий размер устройства.
Если важен объем и необходимо лишь подогнуть кончики волос, минимальный размер не подойдет. Процесс накрутки напрямую зависит от длины волос: чем они длиннее, тем больше времени понадобится. Если нужен максимальный объем, то захватывать придется тонкие пряди волос, что также заметно продлит по времени процедуру.