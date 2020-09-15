Владимир Зеленский Карантин в Украине Танці з зірками Беларусь война на Донбассе Досье

Выбираем диаметр плойки

08:00
Выбираем диаметр плойки - фото 1

Приборы для укладки волос — крайне необходимый инструмент для каждой женщины. Они позволяют создавать прически в домашних условиях.

Один из ключевых параметров, который важен, когда нужна плойка для волос, — диаметр щипцов.

Какой выбрать диаметр?

Для начала следует ознакомиться, какие вообще диаметры существуют:

  • 10-20 мм — естественные кудряшки;
  • 22-30 мм — самые ходовые модели для дома;
  • 30-38 мм — для крупных локонов.

Существуют и более крупные модели, но они не так популярны, ведь служат для создания волнистого эффекта.

Первый тип позволяет накрутить кудряшки, как у ребенка. Такой вариант подходит для коротких и длинных волос.

Диаметр 22-30 мм самый популярный не только у любительниц самостоятельно делать прическу. Его с удовольствием используют и в салонах красоты. Даже стилисты голливудских звезд утверждают, что это лучший вариант.

30-38 мм подходят для средних по длине волос и используются для формирования объемных причесок.

Выбор в зависимости от стиля

Также следует выбирать плойку в зависимости от пожеланий по поводу будущей прически. Например, африканские или бразильские кудри невозможно сделать инструментом среднего или большого диаметра. То есть для такого варианта нужны мелкие локоны и соответствующий размер устройства.

Если важен объем и необходимо лишь подогнуть кончики волос, минимальный размер не подойдет. Процесс накрутки напрямую зависит от длины волос: чем они длиннее, тем больше времени понадобится. Если нужен максимальный объем, то захватывать придется тонкие пряди волос, что также заметно продлит по времени процедуру.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Общество Новости
Без Табу
Другое на тему
"Книгарня Є" переобулась в полете - фото 1
"Книгарня Є" объявила о сотрудничестве с оккупантами
10:00
Хасиды хотят прорваться в Украину - фото 1
Сотни хасидов штурмуют границу Украины и Беларуси, Киев стянул Нацгвардию
08:40
Укрзализныця потратила на лимузины 9 млн вместо ремонта поездов - фото 1
Укрзализныця потратила 9 млн на лимузины вместо ремонта поездов
Вчера, 14:32
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Мир помнит - фото 1
Гром в раю: Как изменили мир события 11 сентября 2001 года
11 сентября, 12:12
Народе мій, до тебе я ще верну - фото 1
Невольники чести: Почему украинские диссиденты жертвовали собой не напрасно
04 сентября, 10:25
Танки Вермахту на вулицях Львова - фото 1
Перший день війни: Коли Друга світова прийшла до України
01 сентября, 08:30