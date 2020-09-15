Выбираем диаметр плойки

Приборы для укладки волос — крайне необходимый инструмент для каждой женщины. Они позволяют создавать прически в домашних условиях.

Один из ключевых параметров, который важен, когда нужна плойка для волос, — диаметр щипцов.

Какой выбрать диаметр?

Для начала следует ознакомиться, какие вообще диаметры существуют:

10-20 мм — естественные кудряшки;

22-30 мм — самые ходовые модели для дома;

30-38 мм — для крупных локонов.

Существуют и более крупные модели, но они не так популярны, ведь служат для создания волнистого эффекта.

Первый тип позволяет накрутить кудряшки, как у ребенка. Такой вариант подходит для коротких и длинных волос.

Диаметр 22-30 мм самый популярный не только у любительниц самостоятельно делать прическу. Его с удовольствием используют и в салонах красоты. Даже стилисты голливудских звезд утверждают, что это лучший вариант.

30-38 мм подходят для средних по длине волос и используются для формирования объемных причесок.

Выбор в зависимости от стиля

Также следует выбирать плойку в зависимости от пожеланий по поводу будущей прически. Например, африканские или бразильские кудри невозможно сделать инструментом среднего или большого диаметра. То есть для такого варианта нужны мелкие локоны и соответствующий размер устройства.

Если важен объем и необходимо лишь подогнуть кончики волос, минимальный размер не подойдет. Процесс накрутки напрямую зависит от длины волос: чем они длиннее, тем больше времени понадобится. Если нужен максимальный объем, то захватывать придется тонкие пряди волос, что также заметно продлит по времени процедуру.