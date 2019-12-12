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Выбили двери и разбили окна: неизвестные ворвались на сессию Львовского горсовета

15:00
Титушки сорвали сессию горсовета Львова - фото 1
Титушки сорвали сессию горсовета Львова

Днём в четверг, 12 декабря, группа мужчин сорвала заседание мэрии, которое должно было пройти в посещении Шевченковской районной администрации.

Когда депутаты были готовы приступить к работе, помещение захватили злоумышленники, которые не дали провести заседание.

 

Их заход в здание сопровождался выбиванием дверей и погромом, а фактически единственным требованием незваных гостей было снятие с сайта ZAXID.NET статей "Львівські тітушки - хто вони?" и спецпроекта "Ідентифікація тітушок". Также захватчики хотят, чтобы депутаты "дали оценку публикациям на информационном ресурсе".

Выбили двери и разбили окна: неизвестные ворвались на сессию Львовского горсовета - фото 192688

По некоторым данным, за атакой на горсовет стоят члены разных общественных организаций - "Объединение добровольцев", "Развитие общества", "Украинский союз участников АТО" и ОО "Шквал".

Выбили двери и разбили окна: неизвестные ворвались на сессию Львовского горсовета - фото 192689

- По факту срыва работы горсовета, захвату помещения и порчи имущества открыто уголовное дело по части второй статьи 296 УК Украины - "Хулиганство, совершенное группой людей по предварительному сговору", - отметили в мэрии.

Выбили двери и разбили окна: неизвестные ворвались на сессию Львовского горсовета - фото 192690

Если копы проведут задержания и доведут производство до конца, злоумышленникам грозит до семи лет тюрьмы. Впрочем, вообще всего за такое никого не наказывают, поскольку за подобными атаками стоят весьма влиятельные люди.

Смотрите видео захвата райгосадминистрации, где должна была пройти сессия Львовского горсовета онлайн:

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