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"Вы не женщина, вы человек серьезный", - Зеленский вляпался в сексистский скандал (ВИДЕО)

12:40
Зеленский проявил сексистскую сущность - фото 1
Зеленский проявил сексистскую сущность

Президент Украины продолжает демонстрировать свою неспособность дипломатично изъясняться и понимать последствия своих речей. Во время Всеукраинского совещания работников угольной отрасли Владимир Зеленский уже во второй раз за карьеру гаранта допустил сексистские высказывания.

Запись спича, который сразу же стал скандальным, опубликовали на странице сообщества "Гендер в деталях" активисты.

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Так, во время адресованных президенту вопросов, один из присутствующих перебил начавшую говорить женщину. Зеленский же решил поступить как джентльмен, но дико зафакапил:

- Пусть женщина первая. Это правильно... Но, подождите, вы же не женщина, вы же человек... серьезный!

Стоит отметить, что в подобный закшвар Владимир Зеленский попадает не в первый раз. Так, 17 июня прошлого года во время крупнейшего в Европе кампуса стартапов Station F президент назвал украинских женщин "туристическим брендом страны".

В 2011 г. в похожий курьез попадал и Виктор Янукович. Выступая в Давосе (Швейцария), он заявил, что украинские женщины раздеваются, когда начинают цвести каштаны. А тут уж без комментариев.

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