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В Украине не открылись восемь избирательных участков

11:00
На многих участках уже фиксируют нарушения - фото 1
На многих участках уже фиксируют нарушения

Внеочередные парламентские выборы в Украине проходят без серьезных эксцессов, но с немногочисленными нарушениями и проблемами.

Об этом во время брифинга, посвященного началу голосования заявил глава Нацполиции Сергей Князев.

Онищенко в ночь перед выборами сняли с голосования

По его словам, почти все избирательные участки открылись вовремя, но на восьми с этим возникли проблемы.

Комиссии сразу четырех участков в Черниговской области не смогли обеспечить своевременный старт голосования. На двух из них внезапно поменялись составы работников, поэтому возникла заминка, связанная с передачей соответствующих документов.

- Еще на двух участках между членами комиссий возникли конфликты. Связаны они с политическими вопросами, ничего криминального здесь нет, - отметил Князев.

Кроме того, возникли проблемы на одном из участков в Донецкой области. Там служащие подписали еще не заполненные протоколы результатов голосования, а когда это увидели активисты члены комиссии залили документы чернилами.

В Украине не открылись восемь избирательных участков - фото 184608

Еще на одном участке в прифронтовом регионе экстренно переизбрали председателя комиссии.

Накосячили и в Николаевской области - там не успели напечатать бюллетени.

В целом же, оперативную обстановку в стране полицейские называют спокойной, но активисты с каждым часом рапортуют о все большем количестве выявленных нарушений в самых разных округах. В основном все случаи "каруселей", порчи бюллетеней и так далее связаны с попытками отдельных личностей прорваться в Раду по мажоритарке - устаревшей норме, которую ни Порошенко, ни Зеленский, ни депутаты, так и не сподобились отменить.

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