В Украине не открылись восемь избирательных участков
Внеочередные парламентские выборы в Украине проходят без серьезных эксцессов, но с немногочисленными нарушениями и проблемами.
Об этом во время брифинга, посвященного началу голосования заявил глава Нацполиции Сергей Князев.
По его словам, почти все избирательные участки открылись вовремя, но на восьми с этим возникли проблемы.
Комиссии сразу четырех участков в Черниговской области не смогли обеспечить своевременный старт голосования. На двух из них внезапно поменялись составы работников, поэтому возникла заминка, связанная с передачей соответствующих документов.
- Еще на двух участках между членами комиссий возникли конфликты. Связаны они с политическими вопросами, ничего криминального здесь нет, - отметил Князев.
Кроме того, возникли проблемы на одном из участков в Донецкой области. Там служащие подписали еще не заполненные протоколы результатов голосования, а когда это увидели активисты члены комиссии залили документы чернилами.
Еще на одном участке в прифронтовом регионе экстренно переизбрали председателя комиссии.
Накосячили и в Николаевской области - там не успели напечатать бюллетени.
В целом же, оперативную обстановку в стране полицейские называют спокойной, но активисты с каждым часом рапортуют о все большем количестве выявленных нарушений в самых разных округах. В основном все случаи "каруселей", порчи бюллетеней и так далее связаны с попытками отдельных личностей прорваться в Раду по мажоритарке - устаревшей норме, которую ни Порошенко, ни Зеленский, ни депутаты, так и не сподобились отменить.