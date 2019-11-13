ВСУ закупили 70 % бракованных бронежилетов – Труба

ВСУ закупила 70 % бракованных бронежилетов – Труба

Минобороны закупило 70 % бракованных бронежилетов. Об этом сообщил глава ГБР Роман Труба на своем Telegram-канале.

По словам следователя, генерал-майор Дмитрий Марченко, ответственный за закупки, знал о дефектных бронежилетах.

Роман Труба

"Он знал, что бронежилеты имеют необработанные пластины, которые не соответствуют техническим требованиям. Знал, что в части бронежилетов есть пластины, по которым не проводились баллистические испытания, а на часть партии нет протоколов лабораторных испытаний", - написал следователь и добавил, что по самым скромным подсчетам техническим требованиям не соответствует 70 % бронежилетов .

Дмитрий Марченко

Напомним, 11 ноября суд избрал меру пресечения Дмитрию Марченко - обвиняемому в деле о закупке некачественных бронежилетов для ВСУ. По решению судей военнослужащий был арестован с правом внесения залога. Но есть нюанс: в этом деле не все так гладко. Подробности смотрите по ссылке.