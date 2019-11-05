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ГПУ будет сажать реформаторов из минобороны по фейковому делу о "плохих бронежилетах"

Вчера, 18:20
В ГБР и ГПУ хотят как минимум отлучить Марченко и его команду от работы - фото 1
В ГБР и ГПУ хотят как минимум отлучить Марченко и его команду от работы

Сотрудники государственного бюро расследований не остановились на том, что с помощью уголовного дела заблокировали закупки снаряжения для военнослужащих, а также раздачу уже купленных образцов личному составу, но и решили посадить чиновников, которых обвинили в "бездействии".

Во вторник, 5 ноября, сотрудники Генеральной прокуратуры Украины сообщили о подозрении в совершении выдуманного преступления пятерым работникам министерства обороны.

В ГБР выложили переговоры чиновников Минобороны по закупке "бракованных" бронежилетов"

Им, согласно расследованию ГБР, инкриминируют причастность к покупке 11 тысяч "некачественных бронежилетов".

Как утверждают правоохранители, "чиновник главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных Сил Украины, вероятно действуя умышленно и по предварительному сговору с еще четырьмя коллегами, с апреля 2019 по июнь 2019 вопреки интересам службы не выполнили действия, которые они должны были выполнить , что привело к закупке некачественных бронежилетов "Корсар МЗс-1-4" на 100 млн гривен".

Как следовало из материалов дела, которые публиковали в ГБР, претензии к бронежилетам у детективов только одни - их можно пробить пулей из снайперской винтовки. Только вот четвертый класс предназначен для защиты от пули калибра 5.45. Но этот факт никого из детективов не останавливает.

- Пяти должностным лицам оборонного ведомства было объявлено подозрение по части второй статьи 28, а также части третьей статьи 426 УК Украины - "Бездействие военной власти, совершенное группой лиц по предварительному сговору", - отметили в ведомстве. - Продолжается досудебное расследование, решается вопрос об избрании меры пресечения фигурантам.

Руководителем управления развития в данный момент является ветеран АТО генерал Дмитрий Марченко, который вместе со своими коллегами добился огромных успехов в реформировании закупок снаряжения для личного состава ВСУ.

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