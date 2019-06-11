Андрей Портнов вытащил из СИЗО судью-предателя

Усилиями Портнова на свободу вышел судья-предатель

Валерия Чернобука выпустили из следственного изолятора благодаря стараниям бывшего главы АП времен Януковича Андрея Портнова. По крайней мере, забирали подсудимого на Bentley приближенные к недавно вернувшемуся в страну злоумышленнику.

Вечером в понедельник, 10 июня, обвиняемый в государственной измене бывший судья Апелляционного суда Крыма Валерий Чернобук, который занимался перестройкой судов полуострова под российское законодательство, вышел на свободу.

О причастности Портнова к освобождению судьи-сепара вразрез действующему законодательству написали журналисты в Telegram-канале realpolitiC:

"Освобождением судьи-предателя из Крыма Чернобука, выпущенного вчера из СИЗО, занимался лично Портнов. Шикарную Bentley за Чернобуком к стенам СИЗО прислали люди, близкие к Портнову. Сам Портнов собирается использовать Чернобука в укреплении своей власти в судах".

Примечательно, что решение коллег злоумышленника действительно можно назвать крайне спорным. Дело не в провале обвинения и отсутствии у прокуроров аргументов для выхода Чернобука из СИЗО, а в том, что отпустили подсудимого незаконно. Более того, в аналогичных кейсах те же самые судьи принимали решения оставлять преступников под стражей.

Выпустили же бывшего судью из-за аргументации его адвокатов о том, что Чернобук является действующим служителем Фемиды. Постановление Рады о его увольнении на самом деле было отменено в Верховном суде, но в законе указано, что после восстановления лишенного должности судьи он не получает мантию и полномочия. Так что в Апелляции нарушили закон.

К слову, сам же Портнов готовил юридическое сопровождение для принятия официальным Киевом результатов "референдума" по Крыму, то есть хотел легализовать оккупацию. Впрочем, все вопросы правоохранителей к адепту "русского мира" свелись к нулю, поэтому он до сих пор находится на свободе.