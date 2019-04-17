"Все получится": жена Зеленского прокомментировала дебаты

22:00 17 апреля,

"Все получится" жена Зеленского прокомментировала дебаты

Супруга комика Елена Зеленская рассказала, сможет ли ее муж достойно выступить на предстоящих дебатах с Порошенко.

"Однозначно, может. Конечно, любой может впасть в ступор или не подобрать вовремя нужное слово, когда нервничает или находится в кризисной ситуации. Тем более, гарант наш очень опытный оратор, и, конечно, эта борьба опыта с неопытностью может сыграть злую шутку. Но мне кажется, что у Владимира все получится; он выдержит, он готовится сейчас", - заявила вторая половинка Зеленского.

Также супруга шоумена подчеркнула, что ее муж, как правило, действует без подготовки. Иными словами, импровизирует.

"И все его публичные высказывания, все интервью, все видео – это всё было неподготовленным. Возможно, там и были какие-то недочеты, не так подобрал слово, не так почесался. Но дебаты – это публичное выступление, а он в этом хорош", - заявила Елена.

Напомним, отец Владимира Зеленского высказал мнение о выборах президента и Петре Порошенко в частности. Спойлер: Зе-старший гаранта не жалует.

Александр Зеленский в обширном интервью СМИ заявил, что не очень хотел, чтобы его сын ввязывался в политику.

Но с другой стороны – говорит он - терпеть Порошенко просто уже нет сил. А далее дословно.

"Мы не столько хотим его президентства, как переживаем, чтобы с ним ничего не случилось. Если бы против него баллотировался человек хороший — мы бы, может, даже хотели, чтобы он проиграл. Но эту гадину (Петра Порошенко — прим. ред) переваривать уже просто невозможно", - заявил Зе-старший.