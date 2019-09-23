Экс-жена главы Нацполиции пыталась увезти из Украины 650 тысяч евро - СМИ

По репутации Сергея Князева нанесен удар / Пресс-служба МВД

44-летняя экс-жена главы Нацполиции Сергея Князева - Виктория - стала фигурантом громкого скандала. По информации Zahid.net Виктория Князева пыталась вывезти из страны 650 тысяч евро.

Помешали Виктории Князевой осуществить задуманное польские пограничники, которые обнаружили незадекларированные деньги в ее авто Mercedes-Benz GLS 350 с украинскими номерами КА0007ВХ.

Zahid.net ссылается сразу на несколько источников. Князева была задержана 22 сентября 2019 поляками на пункте пропуска "Гребенне - Рава-Руська" вместе с еще двумя гражданами Украины и гражданином Хорватии.

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Глава Национальной полиции Сергей Князева развелся с женой несколько лет назад, однако продолжал декларировать имущество, записанное на нее. Так, Виктория Князева в декларации за 2018 значится как совладелец жилья в поселке Чабаны под Киевом.

Отметим, что в представители польской таможни данную информацию пока не подтверждают.

Сергей Князев пока никак не комментировал данную информацию.