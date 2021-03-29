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Все, что вы хотели узнать о функции Emergency SOS на часах Apple Watch

10:22
Все, что вы хотели узнать о функции Emergency SOS на часах Apple Watch - фото 1

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Фанаты «яблочных» гаджетов могут без проблем купить Apple Watch 5 здесь, в Украине. Доступны украинцам уже и смарт-часы следующего, шестого, поколения. Последние модели отличаются более широким набором возможностей, однако функция Emergency SOS, о которой пойдет речь, есть и в более ранних моделях «яблочных» смарт-часов.

Как это работает?

Emergency SOS, или функция экстренного вызова – это одна из базовых возможностей Эпл Вотч, которая в случае опасности позволяет отправить сигнал тревоги и быстро позвать на помощь. После активации этой функции Айфон автоматически отправляет сообщение в местные службы экстренной помощи (скорая, полиция, пожарная).

Кроме того, владелец Эпл Вотч может составить список контактов, которым в случае ЧП система также автоматически отправит сообщение с его координатами. Если местоположение человека будет меняться, система будет отправлять контактам из списка обновленные координаты.

Как активировать Emergency SOS?

Активация функции происходит автоматически, если детекторы, вмонтированные в смарт-часы, зафиксируют резкое изменение положения человека (например, внезапное падение), после которого он в течение некоторого времени не двигается.

Воспользоваться возможностями Emergency SOS можно и вручную. Для этого в случае ЧП необходимо сделать следующее:

  1. Нажать на часах боковую кнопку и удерживать ее до тех пор, пока на дисплее не появится «Экстренный вызов».
  2. Продолжать удерживать кнопку до звукового сигнала и начала обратного отсчета.
  3. После завершения отсчета произойдет автоматический набор номера спасательной службы, а затем – рассылка сообщений с координатами на номера из списка.

Кстати, даже если функция определения локации на гаджетах Apple отключена, в случае активации Emergency SOS она автоматически включается для того, чтоб определить местоположение человека.

В случае, если экстренный вызов был активирован случайно, его можно отменить. Для этого необходимо нажать на дисплей смарт-часов, пока не появится «Отбой».

Как составить список контактов для уведомления о ЧП?

Сделать это также довольно просто через приложение «Здоровье» в Айфоне. Для этого необходимо открыть приложение, затем раздел – «Мединформация», дальше – «Медкарта», «Правки» и «Контакты на случай ЧП». Далее с помощью соответствующей кнопки в раздел добавляются контакты. Для сохранения данных главное не забыть нажать «Готово». По желанию функцию Emergency SOS можно деактивировать (через iPhone). Но делать это нежелательно.

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