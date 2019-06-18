Враг у ворот: русские разместили 82 тысячи военных у границ с Украиной

Россия наращивает мощность войск у границы с Украиной

Российские террористы постоянно увеличивают количество готовых вторгнуться в Украину в любой момент боевиков. Наибольшая концентреция - вдоль границы с Ростовской областью, где дислоцируются больше 25 батальонных тактических групп.

Параллельно с вблизи охваченного войной Донбасса кремлевские террористы еще и формируют 125-ю мотострелковую дивизию.



О текущем положении дел во вторник, 18 июня, рассказал начальник Управления верификации Генерального штаба ВСУ Андрей Гудзь.

По его словам, в непосредственной близости к нашей территории русские разместили примерно 82 тысячи вооруженных оккупантов.

- Для руководства военными группировками, которые развернуты на территории Украины, работает оперативно-тактический штаб в Новочеркасске Ростовской области, входит в состав Южного военного округа. Разумеется, все происходит вне контроля ОБСЕ и других организаций безопасности, - отметил офицер.

Кроме того, как утверждают в Минобороны, российские войска, которые дисплоцируются в "ДНР", "ЛНР", Крыму и на территории РФ, постоянно усиливаются.

Как известно, с момента инаугурации Владимира Зеленского на Донбассе вновь обострились бои. Путинские наемники стали в разы интенсивнее применять артиллерию, готовясь к первым переговорам "нормандской четверки" с участием президента Украины. Оккупантам нужна позиция силы, а демонстрация могущества РФ в виде убийств мирных жителей будет служить подспорьем Путину для рассказов о том, что нашей стране нужно согласиться на федерализацию.