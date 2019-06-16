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Православный джихад: в Донецке десятки детей-смертников присягнули на верность убийцам

12:00
В Донецке 120 школьников привели к присяге террористов - фото 1
В Донецке 120 школьников привели к присяге террористов

Российские оккупанты официально начали подготовку уже далеко не первой группы детей-террористов. В ближайшее время этот идейно прокачанный ненавистью молодняк может взяться за оружие и служить элементом давления на ВСУ, поскольку в бою нашим защитникам придется убивать детей.

В оккупированном российскими преступниками Донецке боевики с пафосом провели посвящение детей в террористы.

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Более 120 ватных личинок, которых родители отдали в военно-патриотическое движение "Молодая гвардия - юнармия", присягнули на верность террористам "ДНР".

Православный джихад: в Донецке десятки детей-смертников присягнули на верность убийцам - фото 182785

Проходило сие мероприятие у комплекса "Твоим освободителям, Донбасс", который путинские утырки используют как место постоянных шабашей по поводу воевавших дедов.

"Юнармию" Путин создал в 2016-м году. Действует она точно так же, как и "Гитлерюгенд". В рамках этого движения русские стали проводить более серьезное обучение убийствам детей-добровольцев. Некоторые из них действительно принимали участие в войне на Донбассе против ВСУ.

Сами же оккупанты утверждают, что в "Молодой Гвардии – Юнармии" были "патриотически воспитаны" больше двух тысяч подростков.

Православный джихад: в Донецке десятки детей-смертников присягнули на верность убийцам - фото 182786

Принимают в школу недорослей-террористов с восьми лет.

Как известно, путинские преступники активно используют детей в своей гибридной войне на Донбассе. Боевики промывают им мозги пропагандой, рассказывают небылицы об "карателях ВСУ" и делают все, чтобы подрастающее поколение было преисполнено ненавистью ко всему украинскому.

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