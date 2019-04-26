Впервые в Украине: во Львове снесли незаконную многоэтажку

19:00 26 апреля,

Во Львове произвели первый в Украине снос незаконно построенной многоэтажки

В пятницу, 26 апреля, завершились работы по демонтажу нелегально построенной львовской многоэтажки. Разнос дома на Лычаковской, 259, стал первым уничтожением незаконных высоток в Украине.

Сегодня во львовском горсовете объявили о тотальном разрушении незаконно возведенного в одном из спальных районов населенного пункта дома.

Сделали это достаточно сухим языком, хотя работа, на самом деле, была проведена колоссальная: для сноса использовали огромную по своим габаритам и мощности технику весом до 26 тонн.

Разбирали рабочие этаж за этажом, пока от помещения не осталось одного фундамента.

"Информируем, что демонтаж построенной с нарушениями многоэтажки на ул. Лычаковской, 259 завершен. Сегодня, используя крупногабаритную 26-тонную технику, удалось снести весь дом", - отметили в ведомстве.

На все про все на реализацию проекта ушло меньше месяца.

Как известно, построенный нелегально дом не соответствовал никаким нормам, поэтому заселять туда людей было слишком рискованно. Поэтому местные власти приняли волевое решение и затеяли снос века. Столь масштабную работу не проводил еще никто в стране.