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Впервые в Украине: во Львове снесли незаконную многоэтажку

26 апреля, 19:00
Во Львове произвели первый в Украине снос незаконно построенной многоэтажки - фото 1
Во Львове произвели первый в Украине снос незаконно построенной многоэтажки

В пятницу, 26 апреля, завершились работы по демонтажу нелегально построенной львовской многоэтажки. Разнос дома на Лычаковской, 259, стал первым уничтожением незаконных высоток в Украине.

Сегодня во львовском горсовете объявили о тотальном разрушении незаконно возведенного в одном из спальных районов населенного пункта дома.

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Сделали это достаточно сухим языком, хотя работа, на самом деле, была проведена колоссальная: для сноса использовали огромную по своим габаритам и мощности технику весом до 26 тонн.

Разбирали рабочие этаж за этажом, пока от помещения не осталось одного фундамента.

Впервые в Украине: во Львове снесли незаконную многоэтажку - фото 180270

"Информируем, что демонтаж построенной с нарушениями многоэтажки на ул. Лычаковской, 259 завершен. Сегодня, используя крупногабаритную 26-тонную технику, удалось снести весь дом", - отметили в ведомстве.

Впервые в Украине: во Львове снесли незаконную многоэтажку - фото 180269

На все про все на реализацию проекта ушло меньше месяца.

Впервые в Украине: во Львове снесли незаконную многоэтажку - фото 180271

Как известно, построенный нелегально дом не соответствовал никаким нормам, поэтому заселять туда людей было слишком рискованно. Поэтому местные власти приняли волевое решение и затеяли снос века. Столь масштабную работу не проводил еще никто в стране.

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