Возвращение в прошлое - очки Марк Якобс

Марк Якобс не стал оригинальным, придумывая название своего бренда, но весь креатив он направил на свои коллекции. Он стал первопроходцем в стиле «уличной эстетики», добавив немного от кутюр, немного от гранжа и преппи.

Итогом стал уникальный и узнаваемый стиль, популярность которого не стихает спустя многие годы.

Как появился бренд Marc Jacobs

Марк вырос в Нью Йорке, что повлияло на его восприятие городского стиля. С детства он проявлял интерес к моде. Вначале работал в магазине одежды. Понимая, что его привлекает все, что связано со стилем, он прошел обучение в школе дизайна. Старания были так велики, что Марк собрал немало наград за созданные коллекции.

В 1984 году начался непосредственный путь дизайнера очков. Объединившись с Робертом Даффи, Марк организовал компанию. Первая коллекция вышла спустя два года, и ее тут же заметил совет модельеров Америки. Это был ошеломительный успех. В 1994 году представлена первая мужская коллекция, в которой дизайнер отталкивался от собственных предпочтений, а не от популярных направлений. Такой подход сделал очки Марк Якобс уникальными и широко распространенными.

Сегодня Марк Якобс уделяет время на создание классических коллекций, отказавшись от молодежного направления. Несмотря на то, что другие компании делают упор именно на молодую аудиторию, Марк остается верным своим предпочтениям.

Каталог очков Marc Jacobs имеет отличительные характеристики:

Большой выбор форм оправ. Это классические женские очки «Бабочки», «Кошачий глаз», а также мужские «авиаторы», «клабмастеры».

Неограниченность в цветовой гамме оправ и линз. Марка предоставляет выбор, как для любителей сдержанного стиля, так и для поклонников ярких решений.

Дизайн. Марк черпал вдохновение из прошлого, используя наиболее удачные модели и модернизируя их. В его коллекциях присутствуют очки с оправами и без, и лишь наполовину оформленные ободом.

Новые интерпретации привычного стиля. Хорошо знакомые авиаторы утяжелили верхней дугой и металлическим квадратным обрамлением. И вот уже классика выглядит иначе. Или другая модель – круглые ленноны, которой дизайне добавил сплошную перемычку. Подобные решения возвращают позабытые модели в мир моды.