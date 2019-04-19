Возможно, без вил: Ляшко пообещал являться в спальню к Зеленскому

13:00 19 апреля,

Ляшко после визита к неспящему Зеленскому

Речи Владимира Зеленского, озвученные кандидатом президенты вечером в четверг, 18 апреля, в эфире ток-шоу "Право на владу", возбудили главного радикала страны Олега Ляшко.

Удержаться от комментариев нардеп, которого связывают с олигархом Ринатом Ахметовым, не сумел, а свое возмущение излил на своей странице в Facebook.

И сделал он это в своей неповторимой манере, смешав угрозы с сексуальным подтекстом:

"Президент, который "я ни за кого не переживаю. Я переживаю только за свою семью" - будет у меня спать с открытыми глазами и ночью просыпаться в холодном поту. Я научу его переживать за Украину и украинцев!".

Имел ли в виду Ляшко то, что будет приходить в спальню к лидеру "95 квартала", если тот станет президентом? Понять сложно. Но, судя по всему, именно на это одиозный политик и намекал. По крайней мере, подписчики поняли высказывания "радикала" именно так.

Таким образом Олег Ляшко пытается оставаться на плаву и в контексте укрианской политики, ведь провал на президентских выборах и вполне реальный провал на парламентских может оставить "главного радикала" без подачек олигархов - без депутатского мандата он никому не нужен, как и его шайка клоунов, которые именуют себя "парламентской фракцией РПЛ".

Напомним, недавно "выступающий против Порошенко" нардеп слил в сеть личные номера Коломойского и Зеленского в качестве мести журналистке "плюсов" за его опубликованные контакты. Правда, свой номер Ляшко постил в открытом доступе, а олигарх и его ставленник телефоны всем подряд не раздавали.

Впрочем, уже через сутки нардеп удалил свой пост. Видимо, побоявшись разбирательств с Коломойским, да и хайп к тому времени уже прошел.