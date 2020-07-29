Возле Рады провалился асфальт – очень грустные ФОТО

Возле Рады провалился асфальт – очень грустные ФОТО

Возле здания Верховной Рады Украины неожиданно провалился асфальт.

Об этом сообщает пресс-служба Киевавтодора.

"В ходе очередного осмотра улично-дорожной сети района, работниками КП "ДЭУ Печерского района" коммунальной корпорации «Киевавтодор» было обнаружено разрушение дорожного покрытия, возникшее по причине прорыва трубопровода под проезжей частью ул. Михаила Грушевского, 20. В результате аварии на инженерных сетях на проезжей части образовался провал асфальтобетонного покрытия", - говорится в сообщении.

Как уточняет источник, "этот случай не является исключением, а досадной практикой, ведь не проходит и дня, чтобы в том или ином районе города из-за изношенности инженерных сетей не произошла авария".

Во время происшествия ни один депутат не пострадал.

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