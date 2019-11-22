Воспаление десен: причины, лечение и профилактика
Процесс развития воспалительных процессов в деснах запускать нельзя. Можно за несколько дней полоскания чайными отварами снизить воспаление десен и убрать его вовсе, но это не всегда действует. Воспаление может быть сигналом других более серьезных заболеваний.
Провести диагностические мероприятия и определиться с диагнозом помогут специалисты стоматологической клиники "Люми-Дент", используя для этого высококачественное оборудование.
Причины воспалительных процессов в деснах
Подготовка нормального лечения воспаления десен начинается с определения причин. Подробнее с информацией можно ознакомиться тут https://www.lumident.kiev.ua/vospalenie-desen, а если останутся вопросы, внизу есть форма комментариев или чат в режиме онлайн, где можно получить профессиональную консультацию.
Актуальные причины воспаления десен можно назвать так:
- развитие гингивита и пародонтита;
- некачественно выполненное протезирование;
- воспаление в корнях и тканях;
- длительное ношение брекетов;
- механические травмы;
- плохо запломбированные зубные каналы;
- резкое снижение иммунитета и многое другое.
Если причина всё-таки в появлении гингивита или пародонтита, то эта проблема будет охватывать большое количество зубов. Настоятельно рекомендуется сразу отправляться к врачам из «Люми-Дент», которые знают, как вылечить воспаление десны и обеспечить профилактические меры.
Эффективные методы лечения воспаления десен
Всё начинается с очистки зубного камня и отложений. Это позволит продолжить нормальное лечение без распространения инфекции. После полной очистки пациенты чувствуют нормализацию в ротовой полости, и исключается повторные воспалительные процессы.
Если воспалилась десна на большую глубину необходимо применять специализированные инструменты, которые обеспечат быстрое и надежное снятие слоев налета. В обязательном порядке применяются полировочные пасты, чтобы исключить болезненные ощущения и ускорить процедуру лечения.
Профилактика и защита
Чтобы не узнавать каждый раз, чем лечить воспаление десны и сколько эта процедура стоит, рекомендуется заранее получить рекомендации и следовать им:
- тщательная гигиена ротовой полости;
- выбор правильной зубной щетки;
- своевременная диагностика заболеваний;
- изменение рациона с увеличением количества витаминов;
- сбалансированная диета и еда.
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Источник – https://www.lumident.kiev.ua/