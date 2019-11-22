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Воспаление десен: причины, лечение и профилактика

14:00
Воспаление десен нужно своевременно лечить - фото 1
Воспаление десен нужно своевременно лечить

Процесс развития воспалительных процессов в деснах запускать нельзя. Можно за несколько дней полоскания чайными отварами снизить воспаление десен и убрать его вовсе, но это не всегда действует. Воспаление может быть сигналом других более серьезных заболеваний.

Провести диагностические мероприятия и определиться с диагнозом помогут специалисты стоматологической клиники "Люми-Дент", используя для этого высококачественное оборудование.

Причины воспалительных процессов в деснах

Подготовка нормального лечения воспаления десен начинается с определения причин. Подробнее с информацией можно ознакомиться тут https://www.lumident.kiev.ua/vospalenie-desen, а если останутся вопросы, внизу есть форма комментариев или чат в режиме онлайн, где можно получить профессиональную консультацию.

Актуальные причины воспаления десен можно назвать так:

  • развитие гингивита и пародонтита;
  • некачественно выполненное протезирование;
  • воспаление в корнях и тканях;
  • длительное ношение брекетов;
  • механические травмы;
  • плохо запломбированные зубные каналы;
  • резкое снижение иммунитета и многое другое.

Если причина всё-таки в появлении гингивита или пародонтита, то эта проблема будет охватывать большое количество зубов. Настоятельно рекомендуется сразу отправляться к врачам из «Люми-Дент», которые знают, как вылечить воспаление десны и обеспечить профилактические меры.

Эффективные методы лечения воспаления десен

Воспаление десен: причины, лечение и профилактика - фото 191699

Всё начинается с очистки зубного камня и отложений. Это позволит продолжить нормальное лечение без распространения инфекции. После полной очистки пациенты чувствуют нормализацию в ротовой полости, и исключается повторные воспалительные процессы.

Если воспалилась десна на большую глубину необходимо применять специализированные инструменты, которые обеспечат быстрое и надежное снятие слоев налета. В обязательном порядке применяются полировочные пасты, чтобы исключить болезненные ощущения и ускорить процедуру лечения.

Профилактика и защита

Чтобы не узнавать каждый раз, чем лечить воспаление десны и сколько эта процедура стоит, рекомендуется заранее получить рекомендации и следовать им:

  • тщательная гигиена ротовой полости;
  • выбор правильной зубной щетки;
  • своевременная диагностика заболеваний;
  • изменение рациона с увеличением количества витаминов;
  • сбалансированная диета и еда.

Специалисты всегда готовы провести прием пациента, и выполнить лечение на 100%.

Источник – https://www.lumident.kiev.ua/

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