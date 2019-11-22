Безумные фанатки Олега Винника устроили драку за прикосновения к телу артиста (ВИДЕО 50+)

Винник возбудил фанаток до драки

Вечер четверга, 22 ноября, ознаменовался фееричным концертом любимца женщин бальзаковского возраста и старше Олега Винника в столичном Палаце спорта. Как водится, во время выступления артиста, не обошлось без коллективного безумия.

Как сообщает источник Без Табу, атмосфера праздника на площади Спортивной возле Дворца спорта накалялась еще задолго до открытия дверей помещения перед концертом.

За полтора часа до старта сольного выступления ко Дворцу начали съезжаться автобусы с фанатками, которые отдали за прикосновение к прекрасному от 800 до 2,5 тысяч гривен. Многие женщины за 50, коих было большинство, разогревались винишком и чем покрепче, готовясь штурмовать сцену с Винником.

То ли лишний алкоголь сыграл свою злую шутку, то ли всему виной излучатель афродизиаков для дам Бальзаковского возраста Винник, но во время каждой песни в зале Дворца творился дикий трэш. Апофеозом всего стала потасовка между фанатками, которые в порыве страсти пытались пробиться на сцену и потрогать своего кумира хотя бы за какую-то из частей тела.

Стремясь вырваться к Виннику в числе первых, женщины устроили такой слэм, которому бы позавидовали и ультрас любого футбольного клуба, и поклонники Макса Коржа.

Впрочем, сняли этот движ не многие - большинство камер были направлены на поющего Винника. Те же видеозаписи, которые все же были устремлены на потасовку, запечатлели, как в толпу дерущихся женщин ворвался один из присутствующих на концерте мужчин. В итоге пытающегося утихомирить фанаток вывели охранники.

Подрались поклонницы певца и во второй раз. Когда одна из дам грубо продиралась сквозь толпу к сцене, ее схватила за волосы друга фанатка. Сам же артист за всем происходящим наблюдал со сцены. И даже не прекращал петь.

Смотрите видео драки фанаток на концерте Олега Винника в Киеве онлайн: