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Вопреки заступничеству Авакова: прокуроры просят суд арестовать "минера" моста Белько

13:00
Алексею Белько грозит до семи лет тюрьмы - фото 1
Алексею Белько грозит до семи лет тюрьмы

Государственные обвинители считают, что ветеран войны на Донбассе и бывший офицер ССО Алексей Белько, который в среду, 18 сентября, угрожал подорвать мост Метро в Киеве, опасен для общества.

Сегодня в Днепровский районный суд столицы поступило ходатайство от прокуроров, в котором сказано, что правоохранители просят избрать для подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Как утверждают в пресс-службе суда, заседание по делу Алексея Белько запланировано сегодня на 14:00.

"Днепровский районный суд Киева получил ходатайство от прокуратуры в отношении подозреваемого в совершении правонарушений, описанных в части второй статьи 259 УК Украины - "Заведомо неправдивое сообщение о минировании" и части четвертой статьи 296 - "Хулиганство", - отметили в ведомстве.

Злоумышленнику грозит до семи лет тюрьмы.

Напомним, что 18 сентября Алексей Белько пригрозил подорвать мост Метро в Киеве. Своими действиями он на несколько часов парализовал весь город.

Позже преступник сдался правоохранителям без оказания сопротивления. Копы же отказались "шить" ему подготовку к теракту, поскольку никаких взрывоопасных предметов у задержанного спецура не обнаружила.

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мост Киев прокуратура уголовное дело хулиганство полиция Новости
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