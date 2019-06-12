Вопреки ожиданиям: ЕС продлит санкции за захват Крыма

Евросоюз продолжит давить русских отсутствием денег

Несмотря на явное потепление в отношениях между российскими террористами и политиками стран-членов Евросоюза, пакет ограничительных мер, введенных в 2014-м году из-за оккупации украинского полуострова, будет действовать еще как минимум полгода.

Об этом в среду, 12 июня, написал на своей странице в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

По его словам, сегодня послы стран ЕС согласовали решение о продлении санкций против страны-террориста.

"Послы ЕС сегодня решили продлить экономические меры по крымскому списку еще на один год. Официальное продление в ближайшие недели", - отметил журналист.

Таким образом ЕС продолжит убивать и без того мертвый инвестиционный климат в оккупированном Крыму, из-за чего жители полуострова будут жить в Средневековье без банковской системы и прочих радостей.

Впрочем, пророссийские политики постоянно борются за снятие санкций, поэтому гарантировать их сохранение в течение года нельзя. Особенно с учетом обеляющих русских высказываний президента Зеленского и его команды, которые в конце концов могут привести к признанию Евросоюзом "гражданской войны", а не вторжения РФ, а также к автоматическому снятию санкций и ответственности с российских преступников.