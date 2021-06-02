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ВООЗ схвалила китайську вакцину Sinovac

10:46
Sinovac легалізувалася - фото 1
Sinovac легалізувалася / diariohoy.net

Всесвітня організація охорони здоров’я 1 червня схвалила до екстреного використання вакцину від коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac.

ВООЗ рекомендує щепити вакциною дорослих від 18 років за схемою з двою доз з інтервалом від двох до чотирьох тижнів.

«Результати тестування ефективності вакцини показали, що вона запобігла симптоматичному захворюванню у 51 відсотка вакцинованих і запобігла важкій формі COVID-19 та госпіталізації у 100 відсотків досліджуваних», – заявили у ВООЗ.

Рекомендація ВООЗ дає можливість спростити імпорт вакцини, а також дозволить долучити її до програми постачання вакцин до бідніших країн (COVAX). Наразі в ній задіяли тільки вакцини від AstraZeneca та Pfizer.

За даними AFP, вакцини Sinovac вже використовують у 22 країнах світу.

Минулого місяця Sinopharm стала першою китайською вакциною, схваленою ВООЗ.

Організація також рекомендувала до використання в надзвичайних ситуаціях вакцини, вироблені наступними компаніями:

  • Pfizer/BioNTech,
  • Moderna,
  • Johnson&Johnson,
  • AstraZeneca (вироблену в Індії, Південній Кореї та ЄС).
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вакцина Пандемия коронавируса Китай Новини Мир
Радіо Свобода
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