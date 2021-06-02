ВООЗ схвалила китайську вакцину Sinovac
Всесвітня організація охорони здоров’я 1 червня схвалила до екстреного використання вакцину від коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac.
ВООЗ рекомендує щепити вакциною дорослих від 18 років за схемою з двою доз з інтервалом від двох до чотирьох тижнів.
«Результати тестування ефективності вакцини показали, що вона запобігла симптоматичному захворюванню у 51 відсотка вакцинованих і запобігла важкій формі COVID-19 та госпіталізації у 100 відсотків досліджуваних», – заявили у ВООЗ.
Рекомендація ВООЗ дає можливість спростити імпорт вакцини, а також дозволить долучити її до програми постачання вакцин до бідніших країн (COVAX). Наразі в ній задіяли тільки вакцини від AstraZeneca та Pfizer.
За даними AFP, вакцини Sinovac вже використовують у 22 країнах світу.
Минулого місяця Sinopharm стала першою китайською вакциною, схваленою ВООЗ.
Організація також рекомендувала до використання в надзвичайних ситуаціях вакцини, вироблені наступними компаніями:
- Pfizer/BioNTech,
- Moderna,
- Johnson&Johnson,
- AstraZeneca (вироблену в Індії, Південній Кореї та ЄС).