ВООЗ схвалила китайську вакцину Sinovac

Sinovac легалізувалася / diariohoy.net

Всесвітня організація охорони здоров’я 1 червня схвалила до екстреного використання вакцину від коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac.

ВООЗ рекомендує щепити вакциною дорослих від 18 років за схемою з двою доз з інтервалом від двох до чотирьох тижнів.

«Результати тестування ефективності вакцини показали, що вона запобігла симптоматичному захворюванню у 51 відсотка вакцинованих і запобігла важкій формі COVID-19 та госпіталізації у 100 відсотків досліджуваних», – заявили у ВООЗ.

Рекомендація ВООЗ дає можливість спростити імпорт вакцини, а також дозволить долучити її до програми постачання вакцин до бідніших країн (COVAX). Наразі в ній задіяли тільки вакцини від AstraZeneca та Pfizer.

За даними AFP, вакцини Sinovac вже використовують у 22 країнах світу.

Минулого місяця Sinopharm стала першою китайською вакциною, схваленою ВООЗ.

Організація також рекомендувала до використання в надзвичайних ситуаціях вакцини, вироблені наступними компаніями: