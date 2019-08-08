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Вооруженная банда из десятков русских хотела устроить масштабное побоище в Польше

12:00
Российские террористы внаглую хотели устроить разборки в польском ТЦ - фото 1
Российские террористы внаглую хотели устроить разборки в польском ТЦ

Правоохранители Кракова провели масштабную антитеррористическую операцию по предотвращению кровавой бойни в торговом центре М1, где собирались устроить разборки безумные российские бандиты. Спецназовцы упаковали 26 человек, у которых изъяли оружие.

В полиции Кракова утверждают, что все задержанные являются участниками незаконного вооруженного формирования.

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Большинство из них - граждане РФ армянского или чеченского происхождения. Из 26 упакованных спецназовцами только лишь двое оказались не под арестом. По данным издания RMF24, суд не избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей только лишь из-за семейных обстоятельств у одного из террористов и проблем со здоровьем у другого.

При этом 25 русских свою вину в нарушении закона не признали, а один покаялся.

"Всех задержанных обвиняют в участии в организованной вооруженной преступной группировке, попытках избиения, незаконном хранении оружия и боеприпасов, а также в хранении большого количества наркотиков, - отметили в полиции. - Они приехали в торговый центр для того, чтобы устроить там драку между двумя бандами. При этом в ТЦ в это время находились женщины и дети.

В ходе спецоперации, которую правоохранетили провели 5 августа, в машинах террористов нашли пусковые снаряды со слезоточивым газом, топоры, мачете и кучу огнестрела. Кроме того, хранили они вавто боеприпасы и несколько кило кокаина.

Самому младшему из задержанных 19 лет, а находились почти все злоумышленники на территории Польши нелегально - только четверо из задержанных имеют польское гражданство.

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Польша задержание Россия терроризм Боевики оружие спецназ Новости Мир
Rmf24
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