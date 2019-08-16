Волонтеры обвинили Генштаб в занижении данных об обстрелах (ФОТО)

После объявления перемирия в Генштабе и Зе команде делают вид, что ничего не происходит

Активисты утверждают, что официальные органы власти всячески потакают стремлению Зеленского и команды делать вид о том, что перемирие соблюдается, а эффект от него достигнут.

Так, группа InformNapalm проанализировала данные о нарушениях режиме "тишины" на Донбассе с момента его оглашения. Как оказалось, сводки ООС зачастую показывали меньшее количество обстрелов, чем ничего не видящие ОБСЕшники.

И хотя в Генштабе утверждают, что считают обстрелы, а в Организации - взрывы, занижение статистики все же имеет место быть. Так, в первые дни «перемирия» члены СММ заявили о нарушении режима прекращения огня, но в Генштабе вообще не фиксировали обстрелы.

В отчетах ООС с 21 по 27 июля не значилось ни одного обстрела, а никогда не фиксирующие реальное положение дел на фронте ОБСЕшники давали данные о двух-шести обстрелах за сутки.



По словам волонтеров, в Генштабе начали подавать более реальные цифры после первого скандала с занижением, но даже тогда они занижались. Погрешность составляла примерно 32% в пользу Зеленского с его «нужно перестать стрелять».





Уже на третью неделю "перемирия" данные НГШ стабильно свидетельствовали об избирательной фиксации нарушений со стороны оккупантов.



"Отсутствие информации об обстреле наталкивает на мысль, что пресс-центр ООС пытался более положительно оценить перемирие, чем международные наблюдатели", - прокомментировали ситуацию эксперты InformNapalm.

За время фейкового "перемирия" погибли девять бойцов ВСУ, несколько десятков получили ранения. Оккупанты же лупят из запрещенного вида вооружений. Тем не менее, члены команды Зе говорят о "тишине" на Донбассе как о чем-то состоявшемся.