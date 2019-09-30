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Война миров: Би-би-си готовит эпический сериал о пришельцах

12:05
Война миров - уже этой осенью - фото 1
Война миров - уже этой осенью / BBC One

Одной из главных сериальных премьер осени обещает стать мини-сериал Би-би-си "Война миров" по классической повести Герберта Уэллса. Все подробности масштабного проекта - на Без Табу.

Тема войны миров и столкновения человечества с инопланетными цивилизациями - лакомый кусочек для кино. Однако начиналось все с классической повести британского фантаста Герберта Уэллса. "Война миров", перенесенная в формате радиопостановки великим Орсоном Уэллсом в американскую глубинку второй половины 1930-х, стала феноменом. Экранизация 2005 года Стивена Спилберга с Томом Крузом в главной роли был эффектной, но не запоминающейся. И вот, в 2019 британцы решили, что с них хватит американский подделок, решив сделать свою каноническую экранизацию культового произведения.

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Мини-сериал Би-би-си, который выходит этой осенью, является точной экранизацией повести. Действие сериала развернутся в конце XIX века в графстве Суррей на юге Англии, где местные жители замечают падение небесного тела на поверхность Земли. Вскоре окажется, что это не метеорит, а корабль с коварными пришельцами, которые прибыли с целью уничтожить человечество.

Трейлер новой "Войны миров" поражает масштабами, спецэффектами и богатством костюмов ушедшей эпохи. Все это и создает пресловутый "дух времени" - типичную пасторальную Англию в нетипичных условиях высадки инопланетян.

При этом революционный для конца 19 века сюжет вполне уместен и сейчас, особенно в свете вновь заигравшей всеми красками моды на викторианские истории и вплетенных в них стимпанк.

Война миров 2019 - смотреть онлайн трейлер сериала:

Точной даты выхода сериала продюсеры Би-би-си не называют, однако заверяют, что это будет осень 2019 года.

Актерский состав проекта достойный (Рейф Сполл, Элеонор Томлинсон, Руперт Грейвс и Роберт Карлайл), однако без звезд первой величины - весь бюджет ушел на костюмы, декорции и спецэффекты. Всего запланированы 3 серии.

Точная дата выхода сериала "Война миров" будет названа дополнительно.

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