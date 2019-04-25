Воин: Фантазии Брюса Ли получат продолжение

19:40 25 апреля,

Опасные. Именно таких парней показывает сериал "Воин" / Cinemax

Сериал "Воин", премьера которого состоялась 5 апреля 2019, не только стал хитом, но и сходу получил продолжение.

О полностью логичном решении кабельного канала Cinemax стало известно после выхода третьей серии первого сезона (всего в нем 10 эпизодов). Также появилась информация, что канал был столь уверен в успехе проекта, что уже даже начал съемки.

Они проходят в Южной Африке, которая полностью отвечает видению авторов "Воина" Сан-Франциско второй половины 19 века. Собственно, современный Кейптаун и будет Чайна-Тауном позапрошлого века.

Сериал "Воин" основывается на черновиках великого Брюса Ли и рассказывает о мастере боевых искусств Ах Сам (Эндрю Кодзи), который прибывает из Китая в Новый свет и сразу же оказывается в эпицентре бандитских разборок различных кланов в местном Чайна-Тауне.

Воин 2019 - смотрите трейлер первого сезона онлайн:

Ответственные за шоу - продюсер Джонатан Троппер и режиссер Джастин Лин. Также активную поддержку проекту оказала дочь Брюса Ли - Шэннон.

Фанаты шоу сходу окрестили проект Peking Blinders - игра слов от "Пекин" и Peaking Blinders (гангстерская драма о жизни британских бандитов между двумя мировыми войнами), критики одобрили и даже заявили о возвращении моды на кунг-фу.

Дата выхода второго сезона пока остается не оглашенной.