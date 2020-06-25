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Водка Green Day стала лидером по динамике роста среди украинских водочных ТМ

08:00
Водка Green Day стала лидером по динамике роста среди украинских водочных ТМ - фото 1

По данным социологического исследования "ММІ Украина" водка Green Day, набирает популярность среди потребителей Украины самыми быстрыми темпами в сравнении с украинскими конкурентами.

Также она вошла в пятерку самых динамично растущих среди водочных брендов всемирных лидеров рынка.

Как мы можем убедиться, свой слоган "Утро будет добрым!" – Green Day успешно оправдывает.

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