Водка Green Day стала лидером по динамике роста среди украинских водочных ТМ

По данным социологического исследования "ММІ Украина" водка Green Day, набирает популярность среди потребителей Украины самыми быстрыми темпами в сравнении с украинскими конкурентами.

Также она вошла в пятерку самых динамично растущих среди водочных брендов всемирных лидеров рынка.

Как мы можем убедиться, свой слоган "Утро будет добрым!" – Green Day успешно оправдывает.