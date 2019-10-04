Во Львове возле аэропорта упал грузовой самолет, есть пострадавшие (ФОТО)

АН-12 совершил аварийную посадку в нескольких километрах от аэропорта Львова

Утром в пятницу, 4 октября, буквально несколько километров до взлетно-посадочной полосы международного аэропорта имени Данилы Галицкого не дотянул грузовой лайнер АН-12.

Пилоты самолета, летевшего из испанского портового города Виго во Львов, сумели минимизировать удар, но жесткой аварийной посадки, судя по всему, было не избежать.

Судя по сервису Flightradar, связь с Ан-12 оборвалась где-то в районе города Николаев во Львовской области.

В результате ЧП пострадали все члены экипажа. На борту самолета находились 8 человек. Все они получили тяжелейшие травмы при падении.

В данный момент спасатели пытаются деблокировать троих травмированных из обломков лайнера. На месте работают бригады экстренной медицинской помощи, сотрудники ГСЧС и полицейские.

Аэропорт Львова временно прекратил свою работу.

Причины инцидента пока неизвестны.

Рухнувший самолет был отправлен в первый полет 51 год назад. Сейчас им владеем основанная в 1992-м году в Киеве авиакомпания Ukraine Air Alliance, которая занимается грузоперевозками.