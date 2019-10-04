Крушение самолета под Львовом: министр заявил о погибших и назвал причину аварии

Травмированные в ходе аварии под Львовом скончались

Во время выполнения чартерного грузового рейса UKL4050 самолетом АН-12 авиакомпании "Украина Аэроальянс" произошло ЧП: из-за недостатка топлива лайнер не дотянул до пункта назначения.

В нескольких километрах от международного аэропорта имени Данила Галицкого Ан-12 совершил аварийную посадку, которая забрала жизни четырех человек.

Об этом на своей странице в Facebook написал сегодня утром министр инфраструктуры Владислав Криклий.

На борту находились семь членов экипажа и один сопровождающий груз. Все они получили травмы. Пять человек от них скончались. Остальные числятся пропавшими без вести.

"Самолет Ан-12, летевший по маршруту Виго - Львов, совершил аварийную посадку на грунт в селе Сокольники вблизи аэропорта. По предварительным данным, четверо погибших. Аварийная посадка осуществлена в связи с окончанием горючего. Начато расследование".

По некоторым данным, конечным пунктом назначения самолета значился Стамбул, а во Львов он отправлялся для дозаправки.

Около 7:29 экипаж вышел на связь и сообщил об аварийной посадке.