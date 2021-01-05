Во Львове изъяли гигантскую партию наркотиков на 2,3 миллиарда гривен

Турки везли тонну героина вместо риса / СБУ

Во Львове правоохранители изъяли свыше тонны героина, который граждане Турции намеревались переправить в ЕС. Приблизительная стоимость "товара" на черном рынке составляет фантастические 2,3 миллиарда гривен.

"В ходе совместной операции, благодаря усилиям сотрудников Одесской таможни и Львовской таможни Гостаможслужбы, сотрудников Службы безопасности Украины, под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры выявлены 1,035 тонны героина, который граждане Турции пытались переправить в Евросоюз", - говорится в сообщении Государственной таможенной службы.

Отмечается, что четверо граждан Турции перевозили 1035 килограмм героина на судне, которое прибыло в декабре прошлого года в Одесский морской торговый порт.

Для проведения мероприятий по выявлению и ликвидации канала контрабанды наркотиков на территорию Украины было принято решение провести "контролируемую поставку".

"30 декабря два контейнера с задекларированным грузом риса, которые перемещались на судне, были беспрепятственно направлены к месту оформления контейнеров. Далее этот "товар" организаторы перевозили автотранспортом на Западную Украину (Львов), где трое граждан Турции и вышеуказанные контейнеры и были задержаны" - информируют в ГТС.

"По данным следствия, наркотическое средство контрабандой было ввезено в Украину из Пакистана в декабре прошлого года из Морской торговый порт «Южный» (г. Одесса). Далее «товар» под видом пищевой продукции транспортировали на Западную Украину, чтобы переправить в страны Европейского Союза как дипломатический груз", - уточняют детали в Офисе генпрокурора.

Таможня, СБУ и прокуратура рапортуют о невероятном успехе: