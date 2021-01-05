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Миллиардер Джек Ма пропал: Перед этим он пожурил Китай

13:04
Миллиардер Джек Ма пропал - фото 1
Миллиардер Джек Ма пропал

Один из самых богатых людей планеты основатель Alibaba китайский миллиардер Джек Ма уже более 2 месяцев не появляется на публике, что дало богатую почву для всевозможных домыслов.

В ходе последнего публичного появления Джек Ма раскритиковал китайскую регуляторную систему на форуме в Шанхае в конце октября 2020 года, пишет Business Insider.

Тогда Джек Ма раскритиковал международные финансовые нормы, которыми пользуется Китай. По его мнению, власть использует "вчерашние методы для регулирования будущего".

Отмечается, что в конце ноября китайские регуляторные органы начали антимонопольное расследование в отношении Alibaba.

В то же время, Financial Times отмечает, что Ма присутствовал на шоу талантов в ноябре. Однако на запрос Business Insider представитель миллиардера заявил, что некогда самый богатый человек Китая больше не будет в жюри конкурса.

"Нам нечего добавить об этом", – ответили в основателя Alibaba относительно его места пребывания.

Известно, что Ма уже больше не возглавляет рейтинг самых богатых китайцев, поскольку за последние два месяца его состояние уменьшились на 12 миллиардов долларов из-за усиления Китаем правил для финтех-индустрии. Сейчас он занимает четвертое место в рейтинге самых богатых людей Китая согласно индексу миллиардеров Bloomberg.

Пропажа Джека Ма породила кучу домыслов и теорий заговора, согласно одной из них - бунтовщика схватили китайские власти, известные своим пренебрежением к правам человека.

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Китай Джек Ма миллиардер Новини Мир
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