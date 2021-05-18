Во имя общей беды. Почему украинцам и крымским татарам пора объединить усилия

Крымская история / Getty Images

18 мая в Украине и в мире вспоминают жертв насильственной депортации крымских татар. Ныне потомки депортированных сталинским режимом жителей Крыма оказались в схожей ситуации. С разницей, что тирана Сталина заменил тиран Путин.

Тема крымских татар и их будущего - настолько неоднозначная, что вызывает ожесточенные споры каждый раз, когда кто-то пытается ее поднять. Происходит это значительно чаще, чем раз в год – и даже непонятно, хорошо это или плохо. Большинство других угнетенных национальных меньшинств в бывших советских республиках о такой своеобразной популярности могут лишь мечтать, но ведь нельзя забывать и о том, что роль татар в украинской истории была весьма значительной. Эта самая история, к слову, вводит отдельных персонажей в заблуждение, но давайте обо всем по порядку.

С точки зрения отношения к коренному населению Крыма украинское общество после Майдана и оккупации полуострова Россией разделилось на три более менее равные группы. Либерально настроенная часть украинцев поддерживает перебравшихся на материк татар и помогает им изо всех сил. Изначально это была помощь в обустройстве на новом месте, сейчас же поддержка имеет место скорее в сфере бизнеса и культуры.

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В социальных сетях неоднократно доводилось встречать ненавязчивую рекламу открытых переселенцами заведений быстрого питания, и после первого визита в какое-нибудь из них обычно хочется возвращаться еще и еще. Не столько из-за желания помочь копейкой и подставить плечо, сколько из-за аутентичности кухни и душевного отношения. Во всяком случае, это не привокзальные чебуреки, после которых жизненно необходимо проглотить пару таблеток условного панкреатина.

В культурном плане помощь материкового населения временами также трудно переоценить. Да, даже в городах, которые по определению считались недавно весьма некомфортными для разного рода национальных меньшинств. О какой-то массовости говорить, конечно, пока рановато, но три года назад все выглядело куда хуже. В конце концов, адекватная часть коренного населения Крыма готова к ассимиляции, если будет разрешено сберечь хоть какую-то часть своей культуры, языка и традиций, чего не было, например, в советские времена. Принцип «ты – мне, я – тебе» с веками не перестал быть актуальным.

Есть, однако, и те, кто изначально настроен к крымским татарам крайне враждебно. Публика по эту сторону баррикады собралась крайне разношерстная – настолько разношерстная, что кроме татарофобии отдельных представителей толпы не единит между собой вообще ничего. К примеру, там можно запросто отыскать как русских имперцев-шовинистов, близких по идеологии к классическим «коричневым», так и ярких представителей биологического вида homo soveticus vulgaris. Они зачастую не любят друг друга, но еще сильнее не любят «болтающих не по-нашему цветных». Им и так примелькались бежавшие из Нагорного Карабаха армяне с азербайджанцами да вездесущие ромы, а тут еще и татары. На поверку большинство кырымлы, конечно, мало чем отличаются внешне от среднестатистического жителя Харькова или Киева, но стереотипы – вещь страшная.

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Персонажи с проукраинскими вроде бы взглядами тоже примыкают к вышеупомянутым товарищам. У кого-то из головы не выходит страшилка времен школьного курса истории, согласно которой войска Богдана Хмельницкого проиграли национально-освободительную борьбу из-за татарского вероломства. Кто-то странным образом продолжает верить в страшилки времен вечерних посиделок с дедушкой-ветераном, согласно которым татары якобы были пособниками оккупантов в Крыму. Если покопаться в истории как следует, окажется, что в середине двадцатого века пособничали не более тех же русских, а в середине семнадцатого обе стороны не слишком охотно выполняли данные друг другу обязательство. Но далеко не факт, что новые знания избавят от хронической татарофобии.

Печально, однако, даже не это, а то, что в Украине хватает равнодушных и аморфных туловищ. Именно что туловищ, а не особей, ведь кроме традиционной предвыборной гречки и нежелания выходить из привычной зоны комфорта их не волнует решительно ничего. Какая разница, чей Крым, если доллар по 26? Какая разница, кто там кому дал безвиз, если проклятое государство нам не может обеспечить достойной жизни? Вот это самое потребительское равнодушие последние четверть века и тащило нас ко дну куда стремительнее, чем большинство других неблагоприятных факторов.

Демонстрация в Анкаре в поддержку крымских татар / Getty Images

А кырымлы, как и любое другое уважающее себя национальное меньшинство, в данном случае невероятно похоже на стереотипного кота. Того самого, которого нельзя заставить ловить мышей, ведь в ином случае он уйдет гулять сам по себе. Если дать им возможность где-нибудь компактно осесть и комфортно вести свои дела, то подобная благотворительность может в итоге вернуться сторицей. И не только в плане укрепления международных связей с условной Турцией, а и с точки зрения развития внутреннего рынка некоторых услуг. Одностороннее движение здесь невозможно по определению.

В конце концов, и украинцы, и крымские татары во времена сталинского террора пострадали достаточно сильно. По-разному, но сильно. И крайне удивительно, что за семьдесят с лишним лет две нации до сих пор не сумели найти стопроцентный компромисс, а ведь давно пора. Хорошо, хоть вспоминаем мы о кырымлы уже не раз в год – под конец второй декады мая, когда их одним ужасным утром выселили с родных земель. Кто там говорил, что общая беда должна объединять, не напомните?

Виталий Могилевский, Без Табу

Материал впервые опубликован на Без Табу 18 мая 2017 года