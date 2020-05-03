Во Франции умер украинский боец иностранного легиона

Дмитрий Мартынюк погиб, защищая интересы Франции в Африке / Пресс-служба Минобороны Франции

1 мая в пригороде Парижа умер военнослужащий из Иностранного легиона Франции украинец Дмитрий Мартынюк.

Он участвовал в военной операции в Мали. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Франции.

23 апреля в малийском Липтако произошел взрыв самодельного взрывного устройства. Мартынюк и еще один военный получили ранения. Их эвакуировали вертолетом.

Бригадир первого иностранного полка кавалерии украинец Дмитрий Мартынюк скончался госпитале от полученных ранений. Состояние его товарища стабильное.

Свои соболезнования в связи с гибелью военного выразил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Сейчас украинские дипломаты прорабатывают вопрос приезда родственников во Францию.

Дмитрий Мартынюк родился 28 августа 1991 в Хмельницкой области. 17 сентября 2015 года он вступил во французский Иностранный легион. За четыре с половиной года службы он дослужился до звания бригадира (капрала) - наиболее близкий аналог в ВСУ - сержанта.