Во Франции расшифровали "черные ящики" сбитого самолета МАУ

Международная группа экспертов уже анализирует данные с "черных ящиков" сбитого самолета

Вечером в четверг, 23 июля, в Бюро исследования и анализа безопасности гражданской авиации Франции заявили о том, что уже закончили вытаскивать информацию с бортовых самописцев рейса PS752 компании Международные авиалинии Украины.

Об этой новости, которая значительно приближает все пострадавшие стороны к наказанию виновных, заявили на странице ведомства в Twitter.

"Анализ данных параметрического и речевого самописцев завершен после четырех дней согласованной работы", - отметили эксперты.

Подтвердил эту информацию и заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, который объявил о полной и успешной расшифровке данных, несмотря на внешние повреждения аппаратов.

При этом дипломат подчеркнул, что расшифровка - один из этапов технического расследования, которым занимается группа экспертов-международников. Теперь специалистам нужно проанализировать все параметры короткого полета "Боинга" и сопоставить их с имеющейся о крушении информацией.

Напомним, утром 8 января при вылете из аэропорта Тегерана претерпел крушение самолет авиакомпании МАУ, летевший из столицы Ирана в Киев. Через несколько минут после выхода борта на курс набора высоты связь с самолетом оборвалась, а сообщений о нестандартной ситуации в салоне диспетчерская служба не получала.

Согласно свидетельствам очевидцев, самолет загорелся еще в воздухе, а на его обломках видны характерные для попадания ракеты ПВО повреждения. По данным разведок США, Канады и Великобритании, перед падением спутники зафиксировали запуск двух ракет вблизи одной из военных баз у аэропорта.

В результате крушения погибли 168 пассажиров и 9 членов экипажа, украинцев среди них, по официальным данным, лишь 11. Большинство погибших - студенты-граждане Канады и Ирана, которые использовали рейс авиакомпании как стыковочный.

Из-за ЧП Владимир Зеленский в срочном порядке прервал свой элитный отдых в Омане и вылетел в Киев, отдав приказ секретарю СНБО Алексею Данилову создать оперативный штаб по решению связанных с катастрофой вопросов. Кроме того, президент скомандовал Генпрокурору Руслану Рябошапке открыть из-за падения самолета уголовное дело, хотя по Конституции такого права у главы государства нет.

В итоге припертый кучей доказательств Иран признался в том, что причиной гибели украинского самолета авиакомпании МАУ являлась выпущенная их военными ракета.