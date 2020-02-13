Внук Назарбаева просит убежище в Британии и готов сдать Путина

Семья Назарбаева грызется за теневой контракт с "Газпромом"

В четверг, 13 февраля, Айсултан Назарбаев, который является внуком бывшего президента Казахстана, который, де-факто, остался главой государства, объявил о том, что просит Лондон спасти его от семьи.

В обмен на политическое убежище он может предоставить данные о масштабной коррупции на уровне высших чинов России и Казахстана.

Эти данные, если британские спецслужбы их подтвердят, вполне могут привести к новому витку санкций против Путина, а также самого Назарбаева-старшего и его окружения.

Причиной для прошения убежища отпрыск экс-президента указал давление семьи.

Что же касается о коррупционной составляющей "работы" Кремля с бывшей Астаной, Айсултан Назарбаев утверждает, что власть имущие двух стран попилили миллиарды долларов с помощью заключенного между РФ и Казахстаном контракта о покупке газа.

Так, "Газпром" якобы приобретает топливо через компанию-прокладку, работа которой приносит около полутора миллиардов долларов в год. Делят эти средства российские чиновники и руководство Газпрома, а со стороны Казахстана - родственники экс-президента Тимур Кулибаев и Кайрат Боранбаев.

"С весны 2015 года, Кайрат Шарипбаев и моя мать начали закулисную войну против моего бывшего тестя, Кайрата Боранбаева. И окружение Нурсултана Назарбаева начали настраивать его против моего тестя. Тогда оказался в эпицентре этой жадности. Оказывается, им было мало того, чего они уже и так имеют! Я встал на сторону своего тестя, и тем самым поставил себя под удар", - отметил Назарбаев-младший.

Как оказалось, в ходе борьбы за миллионы долларов потомка практически бессменного правителя Казахстана сажали в российскую тюрьму, а позже - вынудили покинуть страну.