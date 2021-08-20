Вночі в Києві знесли садибу XIX століття - зі скандалом і тітушками

Попри заборонний припис від Міністерства культури / Дмитро Перов

В ніч на п'ятницю, 20 серпня, в центрі столиці на вулиці Обсервативній, 6 неподалік Львівської площі знесли садибу Барбана кінця ХІХ століття.

Про це у Facebook заявив активіст Олег Симороз.

"Попри обіцянки Шевченківської поліції про зупинення будівельних робіт на вулиці Обсерваторній, 6. Забудовник вночі о п’ятій ранку під прикриттям 30 тітушок загнав будівельну техніку та знищив будинок Барбана кінця ХІХ століття", – написав Симороз.

На опублікованому відео видно, як будівельна техніка знищує стіни дому.

Активісти кажуть, що у забудовника немає відповідного дозволу. Компанія, яка веде роботи на садибі – ТОВ "Інформаційна група "Агентство столичних повідомлень".

На місці садиби начебто хочуть побудувати торговельно-розважальний центр.

Цьому передував протест противників забудови історичного центру Києва, під час якого сталися сутички активістів і молодиків спортивної статури. Двох громадян – членів руху "За Протасів Яр" – доставили до відділення поліції.

До ночі активісти блокували проїзд до садиби будівельної техніки.

Садиба Барбана – історична будівля 19 століття. Активісти стверджують, що Мінкульт заборонив будівництво на місці садиби та видав відповідний припис.

Як стверджував Симороз, забудовник знав про існування припису у зв’язку з проведенням поліцією слідчих дій. Тоді правоохоронці обіцяли, що ініціюють накладання арешту за статтею про самоправство.

19 серпня Мінкульт заявив, що вичерпав усі механізми впливу на забудовника і звинуватив столичну владу у бездіяльності.