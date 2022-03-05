Внаслідок російської агресії Україну залишили понад 1,2 мільйона людей

Україна стала зоною гуманітарного лиха через напад Росії

За даними ООН, від початку широкомасштабної збройної агресії Росії Україну змушені були залишити понад 1,2 млн громадян.

Про це Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Згідно з даними ООН, 650 тисяч укранців виїхали до Польщі, 145 тисяч - до Румунії, 103 тисячі - до Молдови, 90 тисяч - до Словаччини.

Крім того, багато родин покинули свої домівки і переїхали до інших українських міст, уточнили в ООН.

У п'ятницю Рада ЄС одноголосно підтримала рішення ввести систему тимчасового захисту для українських біженців, що рятуються від війни.

«Тимчасовий захист є надзвичайним механізмом, який може застосовуватися у випадку масованого притоку людей, та який призначений для надання негайного та колективного (тобто, без необхідності вивчення окремих подань) захисту для переміщених осіб, які не можуть повернутися до країни походження», - йдеться у повідомленні Ради ЄС.

Такий спрощений порядок дозволить уникнути перевантаження національних систем надання притулку в країнах Євросоюзу та надати переміщеним особам доступ до прав по всьому ЄС. Це включає дозвіл на проживання, доступ до ринку праці, до житла, до медичної допомоги, а також до освіти для дітей.

Після остаточного ухвалення, це рішення активує тимчасовий захист на первинний період в один рік. Цей термін може автоматично продовжуватися на наступні шість місячних періодів, на загальний термін максимум до одного року.

Єврокомісія може запропонувати Раді ЄС продовжити тимчасовий захист ще на один рік. Єврокомісія може також запропонувати завершити дію тимчасового захисту, якщо ситуація в Україні дозволятиме безпечне повернення на тривалий час.

Громадянам третіх країн, що проживали в Україні до початку війни 24 лютого, буде також дозволено тимчасове перебування на території ЄС для безпечного повернення в країни походження. Якщо це не є можливим, вони можуть подавати прохання на отримання притулку за стандартною процедурою, що передбачена законодавством країни Євросоюзу.