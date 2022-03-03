Внаслідок російського бомбардування Чернігова загинули щонайменше 22 людини

Росіяни вбили у Чернігові кілька десятків цивільних / ДСНС

Це були цивільні люди, які не мали ніякого відношення до "воєнної інфраструктури".

Трагічні відомості повідомляє пресслужба ДСНС.

"Станом на 15:30 внаслідок авіаційних ударів з-під завалів вилучено тіла 22 осіб. Рятувальні роботи продовжуються", - мовиться у повідомленні від 3 березня 2022 року.

Росіяни стріляли по мирним домам ракетами.

Рятувальники також показала кадри зруйнованого росіянами спального району Чернігова. Вони фіксують черговий акт геноциду українців, що його розв'язала РФ.

Відео зруйнованого спального району Чернігова:

Раніше окупанти вже обстрілювали місто. Ворог влучив у школи у районі Старої Подусівки та у приватні будинки. Попередньо, 9 людей загинули, 4 – зазнали травм.