Внаслідок російського авіаудару на Рівненщині загинули 19 людей

Росія продовжує політику геноциду українців / Рівненська ОДА

Керівник Рівненської ОВА Віталій Коваль повідомив, що кількість загиблих в результаті авіаудару російських окупантів по телевежі в селі Антопіль поблизу Рівного зросла до 19 людей.

«На жаль, маємо проінформувати, що кількість жертв і загиблих більша. Станом на 08:30 сьогоднішнього ранку ми маємо 19 загиблих і дев'ять постраждалих. Далі продовжуємо розблокування завалів. Це ще не остаточна цифра. Працюємо», – цитуєКоваля Суспільне.

Він не уточнив щодо того, ким були загиблі, але зазначив, що випадкових людей на об'єкті не було.

Росіяни атакували телевежу двома ракетами 14 березня. Після авіаудару у регіоні деякий час не працювало теле- і радіомовлення. Проте, воно було швидко відновлено. Таким чином, російський авіаудар не мав користі з воєнної точки зору. Це лише чергове підтвердження політики геноциду, що її здійснює Росії по відношенню до України та українців.