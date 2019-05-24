Вместо выпускного: под Харьковом дети вычерпывали воду из затопленной школы (ВИДЕО)

В школе Первомайского вода залила коридоры по щиколотку

Оказывается, в 2019 году в Украине все еще возможны затопления зданий из-за ливня. Причем речь не идет о потоке воды, которая затекает через пороги, а о настоящем потопе через дыры в стенах.

Днем в четверг, 24 мая, в Первомайском Харьковской области случилось ЧП, которое испортило праздник многим малышам и их родителям.

В школе №7 сильнейший ливень привел к прорыву сточной трубы, из-за чего вода хлынула в помещение общеобразовательного учреждения. Коридоры и лестницы школы мгновенно оказались залиты дождевыми потоками, а взрослым и детям вместо празднования выпускного пришлось экстренно спасать школу.

Судя по записям, попавшим в сеть, разодетым по случаю последнего звонка учителя, родители и ученики вычерпывали воду, орудуя ведрами, совками и прочими подручными средствами.

В то же время руководство школы утверждает, что никаких последствий для материального обеспечения заведения инцидент не имел. Мол, воду, вычерпали, а имущество не пострадало. Только вот сомнительно, что сотни литров воды внутри помещения не смогли нанести никакого вреда.

Мэр Первомайского Николай Бакшеев также прокомментировал ЧП, отметив, что самое ценное - компьютерный класс - не пострадал:

- Мне известно о потопе в районе фитнес-клуба из-за прорыва ливневой трубы. Компьютерный класс в другом крыле. Там скорее всего было протекание через кровлю, оно было точно менее обильным.

Отремонтировать школу планируют уже этим летом. Для этого уже выделили 3 миллиона гривен.